Clarity AI, eine führende Technologieplattform für Nachhaltigkeit, und CDP, die gemeinnützige Organisation, die das globale System zur Offenlegung von Umweltdaten betreibt, haben heute eine neue Partnerschaft bekanntgegeben, die sich darauf konzentriert, gemeinsam neue Produkte für Finanzeinrichtungen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, mit denen sie ihre Auswirkungen auf die Umwelt messen und entsprechend handeln können.

Das umfangreiche globale Kundennetzwerk von Clarity AI managt Billionen von Assets und verlässt sich auf die Clarity AI Plattform, um Rohdaten in leicht konsumierbare Produkte umzuwandeln, einschließlich Bewertungen und Analysen für die Integration in Plattformen Dritter.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die CDP-Daten in das Net Zero-Tool von Clarity AI einfließen, das Finanzinstitute bei der Verwaltung und Berichterstattung ihrer Net Zero-Ausrichtung im Einklang mit dem von der Branche unterstützten Net Zero Investment Framework (NZIF) unterstützt. Das CDP-Fondsrating Climetrics eine frei zu durchsuchende Datenbank mit globalen ETFs und Fonds, die nach ihrer ökologischen Leistung bewertet werden wird ebenfalls von Clarity AI berechnet.

"CDP verfügt über fundiertes Fachwissen bei der Sammlung und Bereinigung von Klimarohdaten, und wir freuen uns über die Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die besten Indikatoren auf ihrem Weg zu Net Zero erhalten", sagt Patricia Pina, Head of Product Research Innovation bei Clarity AI.

Laurent Babikian, Global Director Data Products and Distribution CDP, sagte: "Da CDP über den weltweit größten selbstberichteten Umweltdatensatz verfügt, wird diese Partnerschaft sicherstellen, dass die Kunden von Clarity AI Zugang zu den am besten vergleichbaren, wissenschaftlich fundierten und umfassenden Umweltdaten haben. Wenn Greenwashing im ESG-Bereich mit robusten Daten bekämpft werden muss, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Clarity AI, um sicherzustellen, dass ihre Kunden über die bestmöglichen Produkte verfügen, um Net-Zero-Portfolios aufzubauen und ihre Investitionsströme zügig an dem 1,5° C-Ziel der Pariser Vereinbarung und den Grenzen unseres Planeten auszurichten."

Die Partnerschaft zwischen Clarity AI und CDP steht im Einklang mit den Zielen beider Unternehmen, eine nachhaltige Wirtschaft zu errichten und gesellschaftliche Auswirkungen auf die Märkte zu erzielen. Die beiden Unternehmen haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Kunden auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Welt zu unterstützen, indem sie ihre Umweltauswirkungen messen und entsprechend handeln.

Über Clarity AI

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die maschinelles Lernen und Big Data nutzt, um Investoren, Unternehmen und Verbrauchern diese Erkenntnisse über Umwelt und Gesellschaft anzubieten. Ab Januar 2023 analysiert die Plattform von Clarity AI mehr als 70.000 Unternehmen, 360.000 Fonds, 198 Länder und 199 lokale Regierungen die breiteste Datenabdeckung auf dem Markt mit bis zu 13-mal mehr als jeder andere Anbieter und liefert diese Daten und Analysen für Investitionen, Unternehmensforschung, Benchmarking, E-Commerce für Verbraucher und Berichterstattung. Clarity AI verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten. Sein Investor-Kunden-Netzwerk verfügt über zweistellige Billionenbeträge an Assets, während seine Partnerschaften mit Verbrauchern es ihr ermöglichen, Teil von Millionen täglicher E-Commerce-Transaktionen zu sein und hunderte Millionen Verbraucher bei über 400.000 Händlern zu erreichen.

Über CDP

CDP ist eine globale gemeinnützige Organisation, die das weltweite System zur Offenlegung von Umweltdaten für Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen durchführt. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen, das mit mehr als 680 Finanzeinrichtungen mit einem Vermögen von über 130 Billionen Dollar zusammenarbeitet, leistete Pionierarbeit, indem es die Kapitalmärkte und das Beschaffungswesen der Unternehmen nutzt, um diese zu motivieren, ihre Umweltauswirkungen offenzulegen und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, die Wasserressourcen zu schützen und die Wälder zu erhalten. Fast 20.000 Unternehmen auf der ganzen Welt haben im Jahr 2022 Daten über CDP offengelegt, einschließlich mehr als 18.700 Unternehmen, die die Hälfte der globalen Marktkapitalisierung ausmachen, und über 1.100 Städte, Staaten und Regionen. CDP ist vollständig auf die TCFD ausgerichtet und verfügt über die größte Umweltdatenbank der Welt. Die CDP-Ergebnisse werden in großem Umfang genutzt, um Investitions- und Beschaffungsentscheidungen in Richtung einer kohlenstofffreien, nachhaltigen und resilienten Wirtschaft zu treffen. Sie sind Gründungsmitglied der Science Based Targets Initiative, der We Mean Business Coalition, der Investor Agenda und der Net Zero Asset Managers Initiative.

