Zwar gab es seit dem Hoch im Oktober des Vorjahres wieder eine leichte Entspannung, Hypotheken werden nun aber wieder teurer - und so dürfte es auch weitergehen.Zürich - Die Zinswende hat die Hypozinsen in der Schweiz bekanntlich in die Höhe getrieben. Zwar gab es seit dem Hoch im Oktober des Vorjahres wieder eine leichte Entspannung, Hypotheken werden nun aber wieder teurer - und so dürfte es auch weitergehen. Nach einer leichten Entspannung Anfang Jahr müssen Hauseigentümer nun wieder tiefer in die Tasche greifen für eine Hypothek.

