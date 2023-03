DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Börsen warten auf Powell-Anhörung

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Querbeet geht es an den ostasiatischen Börsen und in Sydney am Dienstag nach oben. Die Aufschläge bewegen sich zwischen 0,2 Prozent in Schanghai und 1,2 Prozent in Hongkong. In Tokio verbessert sich der Nikkei-Index um 0,3 Prozent auf 28.334 Punkte. In Sydney, wo der Handel mit einem Plus von 0,5 Prozent bereits beendet wurde, sorgte die australische Notenbank für Unterstützung. Sie erhöhte zwar den Leitzins wie weithin erwartet um weitere 25 Basispunkte auf 3,60 Prozent. Einige Teilnehmer interpretierten die begleitenden Aussagen aber dahingehend, dass der Zinsgipfel nah sein könne, wie Händler berichteten. Der Notenbank zufolge könnte die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben, die Löhne seien zudem zuletzt weniger stark gestiegen als befürchtet. Am Devisenmarkt kommt der Austral-Dollar leicht zurück.

Für keine stärkeren Bewegungen sorgen die Export- und Importdaten aus China für Januar und Februar. Die Exporte gingen in diesem Zeitraum weniger stark zurück als Ökonomen geschätzt hatten, dafür sanken die Importe stärker als gedacht. Thema an den chinesischen Börsen ist vor allem weiter das vom Nationalen Volkskongress ausgegebene, allgemein eher als moderat bezeichnete Wachstumsziel von 5 Prozent. Die Kurse bewegt dies aber zumindest in der Breite ebenso kaum wie die überraschend offene Kritik von Präsident Xi Jinping an den USA. Nach Angaben von Staatsmedien prangerte er eine "Unterdrückung" seines Landes durch die USA an.

Die Märkte warteten nun gespannt auf den Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats im späteren Tagesverlauf. Die Frage ist, ob er anlässlich seines halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik neue Erkenntnisse bezüglich des weiteren Zinskurses liefern wird. Analyst Matthew Well von Citi erwartet, dass Powell einen stärkeren Zinsanstieg als zuletzt erwartet signalisieren werde angesichts jüngst besser als erwartet ausgefallener US-Konjunkturdaten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.367,70 +0,5% +4,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.339,60 +0,4% +7,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.473,46 +0,4% +10,6% 07:00 Schanghai-Comp. 3.325,68 +0,1% +7,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.810,19 +1,0% +4,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.255,04 +0,5% -0,6% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.460,42 +0,5% -2,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:34 % YTD EUR/USD 1,0689 +0,1% 1,0681 1,0655 -0,1% EUR/JPY 145,40 +0,1% 145,22 144,45 +3,6% EUR/GBP 0,8874 -0,1% 0,8883 0,8848 +0,3% GBP/USD 1,2045 +0,1% 1,2029 1,2043 -0,4% USD/JPY 136,03 +0,1% 135,95 135,56 +3,7% USD/KRW 1.298,42 +0,1% 1.297,73 1.296,08 +2,9% USD/CNY 6,9350 +0,1% 6,9300 6,9182 +0,5% USD/CNH 6,9399 -0,2% 6,9513 6,9243 +0,2% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8495 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,6712 -0,3% 0,6731 0,6758 -1,5% NZD/USD 0,6204 +0,1% 0,6196 0,6219 -2,3% Bitcoin BTC/USD 22.463,90 +0,1% 22.432,64 22.417,01 +35,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,66 80,46 +0,2% +0,20 +0,2% Brent/ICE 86,41 86,18 +0,3% +0,23 +1,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.848,48 1.848,10 +0,0% +0,38 +1,4% Silber (Spot) 21,09 21,03 +0,3% +0,07 -12,0% Platin (Spot) 977,55 977,00 +0,1% +0,55 -8,5% Kupfer-Future 4,09 4,10 -0,3% -0,01 +7,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

March 07, 2023

