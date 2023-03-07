BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HOLCIM AUF 50 (40) CHF - 'SELL'BERENBERG SENKT RATHBONES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 2200 (2400) PENCEBERNSTEIN NIMMT COLOPLAST MIT 'MARKET-PERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 865 DKKBERNSTEIN NIMMT CONVATEC MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 265 PENCEBERNSTEIN NIMMT ELEKTA MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 98 SEKBERNSTEIN NIMMT PHILIPS MIT 'MARKET-PERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 17 EURBERNSTEIN NIMMT SMITH & NEPHEW MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - 'TOP PICK'CREDIT SUISSE SENKT GURIT HOLDING AUF 'UNDERPERFORM' (N) - ZIEL 80 (98) CHFHSBC HEBT DIASORIN AUF 'BUY' - ZIEL 135 EURJEFFERIES STARTET ALPHA BANK MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 1,10 EURJEFFERIES STARTET EUROBANK MIT 'HOLD' - ZIEL 1,65 EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 900 (770) PENCE - 'BUY'JEFFERIES STARTET NATIONAL ...Den vollständigen Artikel lesen ...