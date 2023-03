Die deutschen Autobauer sind im Moment wirklich nicht zu beneiden. Denn nach Plänen der EU-Kommission soll bereits zum 01.07.2025 die neue Abgasnorm Euro-7 eingeführt werden. Weiterhin gibt es weltweit nur ein begrenztes Angebot an Lithium, was das Tempo bei der Herstellung von Elektroautos etwas abbremst. Hier sind also Innovationen gefragt. Vor allem auch deswegen, um in Zukunft nicht den Anschluss an gewisse sich abzeichnende Trends zu verlieren. Genau an dieser Stelle kommt für mich BMW (WKN: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...