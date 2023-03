Nach ihrem "Doppeltop" bei 28,72/28,38 Euro zu Jahresbeginn kam die Vonovia Aktie zuletzt deutlich unter Druck. Weiter herrscht an der Börse große Unsicherheit zur weiteren Zinsentwicklung, was die DAX-notierte Immobilien-Aktie zuletzt wieder stärker belastet hat. Am Donnerstag wurde bei 21,87 Euro das Tief der Abwärtsbewegung seit dem "Doppeltop" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...