Der DAX dürfte sich am Dienstag stabil zeigen und nahe an seinem tags zuvor erreichten Dreizehnmonatshoch bleiben. Unterstützung kommt nicht zuletzt auch von der deutschen Industrie. Diese startete solide in das neue Jahr und erhielt mehr Aufträge als im Vormonat Dezember. Analysten hatten dagegen im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet. Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 15.635 Punkte. Der EuroStoxx 50 ...

