DJ Infineon sichert sich Mikrocontroller-Kapazitäten bei UMC

FRANKFURT (Dow Jones)--Um die wachsende Nachfrage nach Mikrocontrollern aus der Autobranche weiter decken zu können, lässt Infineon Technologies sie künftig auch in einem Werk des taiwanischen Auftragsfertigers United Microelectronics (UMC) in Singapur fertigen. In einer Mitteilung des deutschen Chipherstellers ist von einer "mehrjährigen" Liefervereinbarung mit UMC zu einer "Vervielfachung der Produktionskapazitäten" für Automotive-Anwendungen die Rede.

Mit Mikrocontrollern werden immer mehr Funktionen in Fahrzeugen gesteuert, die Nachfrage steigt stetig. Infineon rechnet den Angaben zufolge für 2023 mit fast einer Million verkaufter Ein-Chip-Computersysteme für Autos pro Tag.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2023 02:42 ET (07:42 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.