Für den deutschen Leitindex ging es zum Wochenstart auf ein neues 2023er-Hoch bei 15.678 Zählern. Rückblick: Der DAX konnte am gestrigen Montag beinahe nahtlos an die Aufwärtstendenzen vom Freitag anknüpfen. Dabei startete das Aktienbarometer schon zur Eröffnung bei 15.598 mit leichten Gewinnen (Vortagsschluss bei 15.578) in den Handel und schob sich, ...

