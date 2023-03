Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein vorsichtiger Handelsstart ab. Der DAX -0,11% dürfte nahe an seinem tags zuvor erreichten Dreizehnmonatshoch bleiben. Zum Start wird der deutsche Leitindex rund 0,1 Prozent schwächer bei 15.635 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kurse am Dienstag beeinflussen: 1. Leichte Kursgewinne an der Wall Street Der US-Leitindex Dow Jones +0,12% ...

