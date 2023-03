Die aktuell längste Serie: voestalpine mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.48%) - die längste Serie dieses Jahr: Deutsche Telekom 12 Tage (Performance: 10.45%). Tagesgewinner war am Montag Lufthansa mit 5,73% auf 10,95 (255% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 12,05% - es war der 1. Tagessieg 2023, Rang 17 im dad.at trending) vor HelloFresh mit 4,94% auf 22,73 (176% Vol.; 1W 7,37%) und AMS mit 2,40% auf 7,59 (32% Vol.; 1W 2,15%). Die Tagesverlierer: SBO mit -3,24% auf 68,60 (70% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,15%), Vipshop mit -2,88% auf 14,52 (134% Vol.; 1W 0,14%), Lenzing mit -2,62% auf 70,70 (85% Vol.; 1W -2,08%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (49654,16 Mio.), Apple (26938,1) und Facebook (12280,83) ....

