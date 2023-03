Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/13: Kapsch TrafficCom im Depesche Mode, Marinomed & Matejka, MeatpreisbremseDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/13 geht es ausführlicher um Kapsch TrafficCom (Capital Depesche kauft ins Depot) und Marinomed (Wolfgang Matejka bleibt Fan). Weiters: Die Februar-Statistik der Wiener Börse, Aktienkauf-Update von Kontron, Einschätzungen zu Flughafen Wien, Andritz, UBM, Erste Group, das Warten auf das Komitee und ein schlechter Scherz zur Meatpreisbremse auf Basis ...

