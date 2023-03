Tumwater, Washington, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) -Komfortable Kinoqualität in den eigenen vier Wänden - Emotn erweitert das Portfolio um den mit vielen Features ausgestatteten N1. Für echtes Kino-Feeling, sorgt neben zwei kraftvollen Lautsprechern, eine Projektionsfläche von bis zu 120 Zoll mit nativer Full-HD-Auflösung. Zudem dürften sich Käufer über einen Einführungsrabatt freuen.Der Heimprojektorspezialist Emotn, eine Marke des Premium-Großbildschirm-Anbieters Dangbei, erweitert das Produktsortiment um den kompakten Emotn N1 (https://www.amazon.de/dp/B0BQJC44BH), den ersten Heimprojektor von Emotn mit offizieller Netflix-Lizenz.Sofort nachdem Einschalten, bringt der N1 den Nutzer in die Welt seiner Lieblingsinhalte von Netflix und Co. Die mitgelieferte Fernbedienung verfügt über Hotkeys für die drei Videodienste, Netflix, Prime Video und YouTube. Die Lieblingsinhalte zum Streamen sind so nur wenige Handgriffe entfernt.Für eine klare und kraftvolle Bildwiedergabe verfügt der N1 über eine native 1080p Full-HD-Auflösung mit einer Helligkeit von 500 ANSI-Lumen. Dabei ist eine Projektionsfläche von 60- bis 120-Zoll ohne Einschränkungen möglich. Die HDR10 Technologie ermöglicht eine sattere und dynamischere Farbwiedergabe und einen ausgeprägten Kontrast für tiefste Schwarz- und hellste Weißtöne. Zwei 5 Watt Lautsprecher mit Dolby Audio liefern kristallklaren Audiogenuss und satte Bässe. Die Kombination aus lebendigem Bild und intensivem Sound schafft ein mittendrin, statt nur dabei Gefühl, auf dem heimischen Sofa.Für eine superleichte Einrichtung und ein Maximum an Komfort wurde größter Wert auf eine intuitive und intelligente Menüführung gelegt. Durch den modernen Time-of-Flight-Laser-Autofokus (ToF) sowie die automatische Trapezkorrektur ermöglicht der N1 mit wenigen Hangriffen, dass perfekte Audiovisuelles Erlebnis auf der heimischen Leinwand.Ein schneller interner Speicher mit einer Größe von 8GB sowie 1GB Ram in Verbindung mit einem Linux OS machen schnelle Ladezeiten und ruckelfreien Filmgenuss ohne Kompromisse möglich. Hochwertige Komponenten sowie eine leise aktive Kühlung sorgen neben einem nahezu lautlosen Geräuschpegel im Betrieb für eine lange Lebensdauer von bis 30.000 Stunden.Vielseitige Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, USB, WLAN und Bluetooth ermöglichen es dem Anwender die verschiedensten Endgeräte einfach und schnell mit dem N1 zu nutzen. Ein integrierter Standfuß gewährt einen sicheren Stand und die Anpassung des Neigungswinkels um bis zu 12 Grad für eine perfekte Projektionsfläche und einen hochwertigen Filmgenuss.Dank seiner kompakten Abmessungen und der komfortablen Einrichtung, eignet sich der N1 auch für den spontanen Videoabend bei Freunden und Familie.Der Emotn N1 ist ab sofort zu einem Preis von 499,99 € auf Amazon Europe erhältlich. Im Rahmen der Markeinführung und um diese zu zelebrieren bietet Emotn einen Rabattgutschein über 50 € an, der Preis des N1 fällt somit auf attraktive 449,99 €. Weitere Informationen finden Sie im offiziellen Emotn Store auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0BQJC44BH).Informationen zu EmotnAls Untermarke von Dangbei ist Emotn dynamisch, kraftvoll und unerschrocken. Unter Wahrung des Prinzips von Innovation und Intelligenz entwickelt Emotn intelligente Projektoren, die Praktikabilität und Stil kombinieren, und ueberarbeitet seine Produkte beständig, um seinen Verbrauchern mehr Neuheiten bereitzustellen. Genießen Sie heute Abend Ihre Filme mit Emotn.Informationen zu DangbeiAls Premium-Anbieter für intelligente Großbildschirme ist Dangbei auf die Konzeption und Entwicklung von Software-Matrix, Betriebssystemen, intelligenten Projektoren und mehr spezialisiert. Dangbei hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis auf Großbildschirmen zu bieten - durch vielfältige, vielseitige und innovative Produkte.Das Vertrauen von über 200 Millionen Nutzern treibt Dangbei an, der globalen Unterhaltungslandschaft beständig Inspiration und Anleitung zu bieten. Die Anwendungen und Inhalte decken ein breites Spektrum an Bereichen wie Musik, Film und Fernsehen, Gesundheit, Bildung und Tools ab. Die Großbildsoftware von Dangbei hat die Spitzenposition in China erreicht, und der intelligente Projektor von Dangbei, als neuer Träger von Dangbeis Dienstleistungen und Ökologie, hat sich unter den Top 3 in China platziert und den ersten Platz in der Kategorie Laserprojektion gewonnen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2006416/Emotn_N1_Netflix_Officially_Licensed_Home_Projector.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/emotn-erganzt-sein-portfolie-durch-den-neuen-n1-den-ersten-von-netflix-offiziell-lizenzierten-heimprojektor-der-marke-301762131.htmlPressekontakt:pr@dangbei.comOriginal-Content von: Dangbei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168908/5457252