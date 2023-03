Leer (ots) -Ab dem 09. März geht der Homematic IP Roadshow-Truck auf Tour durch Deutschland und ermöglicht allen Interessierten, die Möglichkeiten eines modernen Smart Homes ganz einfach selbst auszuprobieren. Die erste Station des Trucks ist das dodenhof Einkaufscenter bei Bremen.Der Homematic IP Roadshow-Truck bietet ein vollausgestattetes Smart Home auf acht Rädern. Im geräumigen Auflieger des Trucks lernen Besucher sämtliche Bereiche eines modernen vernetzten Zuhauses kennen: die intelligente Steuerung des Raumklimas, automatisierte Rollläden und Jalousien, smarte Schalter, Lampen und Leuchten, alles für die intelligente Haustür sowie Sicherheitsprodukte wie Bewegungsmelder oder Alarmsirenen.Dabei ist Anfassen und Ausprobieren ausdrücklich erlaubt! Die Vorführinstallationen laden zum ausführlichen Testen der Produkte ein. So erleben die Besucher zum Beispiel, wie komfortabel es ist, mit smarten Heizkörperthermostaten und Fensterkontakten beim Heizen Energie zu sparen. Wie sie ihre Wohnungstür mit dem Homematic IP Türschlossantrieb automatisieren, um sie sicher per Smartphone zu öffnen. Und wie einfach sich verschiedene Bereiche intelligent miteinander verbinden lassen, damit das Smart Home den Alltag noch effizienter und einfacher macht. Sollten dabei Fragen aufkommen, stehen erfahrene Berater jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.Der Homematic IP Roadshow-Truck tourt während des ganzen Jahres durch Deutschland und macht regelmäßig an einem anderen Ort halt. Die ersten Stationen sind:- 09. bis 11. März: dodenhof Posthausen; Posthausen 1, 28869 Ottersberg- 16. bis 18. März: BAUHAUS Bremen; Stresemannstraße 14, 28207 Bremen- 23. bis 25. März: BAUHAUS Hannover; Schulenburger Landstraße 125, 30165 Hannover- 30. März bis 01. April: BAUHAUS Hamburg - Bergedorf; Curslacker Neuer Deich 16-20, 21029 HamburgInteressierte finden alle weiteren Termine unter http://www.homematic-ip.com/roadshow. Eine Erinnerungsfunktion hilft, den gewünschten Termin nicht zu verpassen. Für den Besuch des Trucks ist keine Anmeldung nötig - einfach vorbeikommen und im Homematic IP Roadshow-Truck smartes Wohnen live erleben!Pressekontakt:eQ-3 AGJohannes Rohe(0491) 6008 - 626presse@eq-3.deOriginal-Content von: eQ-3 AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134004/5457241