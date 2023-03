EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kapitalmarkttag

07. März 2023 - Die Nagarro SE gab heute bekannt, dass das Management anstrebt - im Rahmen des Vorhabens des Aufsichtsrats, das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren für einen Wechsel des Abschlussprüfers der Nagarro-Gruppe für 2024 einzuleiten -, im Jahr 2023 die Wirtschaftsprüfung bzw. die konsolidierungsfähigen Prüfungen mehrerer rechtlicher Einheiten, die im Jahr 2022 zusammen etwa 60 % des konsolidierten Umsatzes der Nagarro-Gruppe ausmachten, von weltweit anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durchführen zu lassen. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es für den 20. April 2023 einen Kapitalmarkttag plant.

Über Nagarro Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Fokus aus, bahnbrechende Lösungen zu finden. Nagarro beschäftigt über 18.000 Mitarbeitende und ist in 33 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com . FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

