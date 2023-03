Plug Power konnte erneut nicht überzeugen. Der Wasserstoff-Experte hat letzte Woche in seine Bücher blicken lassen und lag sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis unterhalb der Analystenschätzungen. Die Aktie ist daraufhin folgerichtig in die Knie gegangen. An diese Marken sollten sich Trader jetzt halten.

