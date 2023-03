DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf leicht höher

FRANKFURT (Dow Jones)-Nach der erneut hohen Volatilität am Vortag startet der Bund-Future am Dienstag zunächst etwas höher in den Handel. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 7 Ticks auf 131,73 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,07 Prozent und das Tagestief bei 131,55 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.635 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 114,26 Prozent.

Das Augenmerk richtet sich am Nachmittag in Richtung USA, denn Fed-Chef Powell ist heute und morgen zur halbjährlichen Anhörung im US-Kongress geladen. Die Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise darauf, wie groß der Zinsschritt im laufenden Monat ausfallen wird. Mit dem Anstieg der Zinserwartungen für dieses Jahr sind nach Aussage der Zinsstrategen der Helaba auch die Erwartungen für 2024 und 2025 zuletzt erneut gestiegen. Dennoch werde implizit nach dem Erreichen eines Zinshochs in diesem Jahr mit wieder sinkenden Leitzinsen gerechnet.

