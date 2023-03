Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570759) will an die Inhaber der Namensaktie eine Dividende in Höhe von 1.300 Franken (ca. 1.306 Euro) für das Geschäftsjahr 2022 ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (1.200 Franken) ist dies eine Anhebung um 8,3 Prozent. Die Inhaber der Partizipationsscheine erhalten 130 Franken (Vorjahr: 120 Franken). Die Generalversammlung findet am 20.?April 2023 in Präsenz im ...

