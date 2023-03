Letzte Woche hat Tesla einen weiteren Investorentag abgehalten. Auf diesem kündigte CEO Elon Musk unter anderem den Bau eines weiteren Werks in Mexiko an. In der neuen Gigafactory sollen die Fahrzeuge der nächsten Generation gebaut werden. Bereits 2024 könnten erste Modelle vom Band laufen, wie nun bekannt wurde.Das kündigte Samuel Garcia, Senator des mexikanischen Bundesstaats Nueva León, in dem das neue Werk entstehen soll, an. Der Autobauer stehe kurz davor die finalen Genehmigungen für den Bau ...

