Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Vertrag/Strategische Unternehmensentscheidung

Swiss Re schliesst zweite alternative Kapitaltransaktion mit J.P. Morgan ab



07.03.2023 / 10:00 CET/CEST



Swiss Re sichert sich durch Partnerschaft mit J.P. Morgan 700 Mio. USD für den Schutz gegen schwere versicherungstechnische Verluste

Die alternative Kapitaltransaktion ermöglicht es Swiss Re, verstärkt Wachstumsmöglichkeiten in einem attraktiven Rückversicherungsmarkt wahrzunehmen Zürich, 7. März 2023: Swiss Re hat erfolgreich eine mehrjährige Schadenexzedenten-Transaktion abgeschlossen, deren Finanzierung von J.P. Morgan angeführt wird. Durch diese Vereinbarung werden die Underwriting-Aktivitäten von Swiss Re mit 700 Mio. USD abgesichert, um das profitable Wachstum der Gruppe zu unterstützen. Die Finanzierung baut auf einer innovativen Hybridtransaktion auf, die im April 2022 mit J.P. Morgan abgeschlossen wurde. Diese war die erste Transaktion ihrer Art, die Bankfinanzierung mit Versicherungsverbriefung (Insurance Linked Securities, ILS) kombinierte. Philipp Rüede, Leiter von Swiss Re Alternative Capital Partners, sagte: «Diese Transaktion mit J.P. Morgan bietet Swiss Re effektiven Zugang zu kosteneffizientem Kapital, das im aktuell attraktiven Marktumfeld eingesetzt werden kann. Die Vereinbarung stellt ausserdem einen weiteren wichtigen Meilenstein für Swiss Re Alternative Capital Partners dar, um die Anforderungen für unser Kapitalmanagement zu erfüllen. Durch den vermehrten Einsatz von alternativem Kapital wollen wir die Eigenkapitalkosten von Swiss Re senken.» Die Schadenexzedenten-Transaktion sichert schwere versicherungstechnische Verluste innerhalb der Swiss Re Gruppe für die Finanzjahre 2023-2027 ab. Die Transaktion unterstützt nicht nur das Geschäftswachstum von Swiss Re bei günstigen Marktbedingungen, sondern birgt erwartungsgemäss auch Vorteile für die aufsichtsrechtlichen und Rating-bezogenen Kapitalanforderungen von Swiss Re. Für die Transaktion kommt ein neues getrenntes Konto ("segregated Account") der bestehenden Zweckgesellschaft Matterhorn Re Ltd. zum Einsatz. Dieses Konto wird über eine anfängliche Kreditlinie im Wert von 700 Millionen USD finanziert, unterstützt von J.P. Morgan und institutionellen Anlegern der Bank. Die Transaktion ist so strukturiert, dass sie auf 1 Mrd. USD erhöht werden kann. Der gesamte Gegenwert wird durch emittierte Wertpapiere von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung besichert, die von Moody's, S&P und Fitch stabil mit Aaa/AAA/AAA bewertet wird. Alternative Capital Partners ist die Division von Swiss Re, welche die ILS-Kapazitäten und die Retrozessionsverwaltung umfasst. Sie ermöglicht es der Gruppe, viele verschiedene Fremdkapitalquellen für das Geschäftswachstum einzusetzen. Dadurch kann Swiss Re ihre Risiken klar begrenzen und die verbleibenden Risiken auf der Bilanz besser diversifizieren. Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0) 43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen. Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website .



Ende der Medienmitteilungen