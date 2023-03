Jeito Capital co-dirige un financement de 104 millions d'euros pour Noema Pharma, une biopharma pour Noema Pharma, une biopharma ciblant les maladies graves du système nerveux central

Jeito Capital co-dirige un financement de 104 millions d'euros

pour Noema Pharma, une biopharma

ciblant les maladies gravesdu système nerveux central

Les médicaments déjà au stade de développement clinique de Noema Pharmaconstituent unportefeuille de molécules innovantes qui offrent potentiellementde nouvelles options thérapeutiques pour les patients souffrant de pathologies sévères du système nerveux central, un domaine où les besoins médicaux non satisfaits sont encore majeurs.

Ce financement marque le deuxième investissement de Jeito Capital dans une société spécialisée en neurologie, un domaine thérapeutique prometteur avec un fort potentiel de croissance.

Avec cet investissement, Jeito Capital permettra d'accélérer le développement des activités de la sociétéen particulier en France, fidèle à son engagement de créer des champions européens de la biopharmacie.





Paris, France, le 7 mars 2023 - Jeito Capital (« Jeito »), la première société de Private Equity européenne entièrement indépendante, spécialisée dans le domaine de la santé et de la biopharmacie en Europe, annonce avoir co-dirigé un financement de 104 millions d'euros pour Noema Pharma, une société de biopharmacie qui développe des thérapies contre des pathologies graves du système nerveux central, avec des essais en cours chez le patient. Noema Pharma est installée en Suisse, en France et aux États-Unis.

Le financement sursouscrit a été co-dirigé par Jeito, avec le fonds néerlandais Forbion, et inclut la participation de nouveaux investisseurs tels que University of Pittsburgh Medical Center Enterprises (UPMC) ainsi que des investisseurs existants, Sofinnova Partners, Polaris Partners, Gilde Healthcare et Invus.

Fondée en 2019 à Paris, Noema Pharma mène plusieurs essais cliniques en phase 2b contre des affections du système nerveux central sans traitement efficace, notamment les convulsions dans la sclérose tubéreuse complexe, les douleurs intenses liées à la névralgie du trijumeau ainsi que les troubles de la fluidité de la parole chez l'enfant. De plus, Noema Pharma a récemment finalisé un essai clinique de phase 2a chez des patients adultes atteints du syndrome de Gilles de la Tourette en cours d'extension chez l'adolescent. Dans le cadre de son plan de développement clinique et afin de faire bénéficier plus de patients du potentiel de ses produits, la société prévoit de lancer des essais cliniques pour le traitement de la dépression atypique et les troubles de compulsion alimentaire.

Ce financement de 104 millions d'euros servira principalement à accélérer les candidats-médicaments déjà au stade clinique.

Jeito a sélectionné Noema Pharma en cohérence avec sa stratégie d'investissement qui vise à soutenir le développement international des sociétés biopharmaceutiques européennes les plus prometteuses ayant un fort potentiel de croissance et d'accélération en Europe et aux Etats-Unis. Deuxième investissement de Jeito dans une Biopharma spécialisée dans les affections neurologiques, Noema Pharma et ses actifs au stade clinique, offrent un potentiel considérable d'aide pour des patients qui manquent aujourd'hui de traitements efficaces ou qui restent sans aucune solution thérapeutique.

De plus, Jeito a choisi d'investir dans Noema Pharma SAS (France) afin de développer plus particulièrement les essais cliniques de ces médicaments innovants en France et en Europe, ce qui entraînera la création de nouveaux emplois ainsi que le renforcement du tissu industriel pour assurer notamment la fabrication des candidats-médicaments.

Rachel Mears, Partner de Jeito Capital, rejoindra le conseil d'administration de Noema Pharma.

Dr Rafaèle Tordjman, MD, PhD, fondatrice et présidente de Jeito Capital, a commenté: « Nous sommes très heureux de collaborer avec Noema Pharma dans sa mission d'accélérer le développement de traitements innovants contre les troubles invalidants du système nerveux central. Je suis particulièrement fière que l'entreprise née à Paris il y a 3 ans, et qui s'est depuis développée en Suisse et aux États-Unis, puisse à nouveau contribuer à créer de la valeur en France. C'est un engagement fort de Jeito de soutenirl'émergence de potentiels leaders français et européens de la biopharmacie tout en contribuant au renforcement de l'écosystème français tant dans la partie développement clinique et accès à l'innovation que de l'industrialisation.Deuxième investissement de Jeito dans une Biopharma spécialisée en neurologie, Noema Pharma, avec ses candidats médicamentsau stade clinique et son portefeuille diversifié de futurs produits, a le potentielde développer desthérapiesinnovantes très efficacespourles patients ».

Rachel Mears, Partner de Jeito Capitalajoute: « L'un des piliers de notre stratégie est d'investir dans des thérapies réellement différenciantes et innovantes pour lesquelles les besoins médicaux sont encore très significatifs.Noema Pharmaen est une parfaite illustration comme en témoignent l'expertise, la qualité et l'engagement de l'équipe. Nous sommes fiers de nous associer à Noema Pharma pour l'aider à accélérer sa mission de développement de solutions efficaces pour les patients atteints de troubles du système nerveux central et nous nous sommes engagésà soutenir leur croissance et leur succès continus. »

Luigi Costa, PDG deNoema Pharma a commenté :« Nous sommes très heureux d'annoncer la réussite de ce tour de financement de série B sursouscrit et d'avoir à nos côtés un groupe d'investisseurs de classe mondiale qui soutient notre vision d'apporter des traitements indispensables aux personnes souffrant de troubles sévères du système nerveux central. Nous sommes heureux d'accueillir nos nouveaux investisseurs qui apportent avec eux une expertise et des connaissances approfondies en matière de développement de médicaments et de création d'entreprises et renforcent notre solide base d'investisseurs. Ce financement arrive à un moment clé pour Noema Pharma et nous nous attendons à un flux important de nouvelles au cours des 24 prochains mois. »

À propos de Jeito Capital

Jeito Capital est une société de Private Equity internationale et indépendante de premier plan, spécialisée dans le domaine de la santé et de la biopharmacie, qui a développé une approche axée sur les bénéfices patients, et qui finance la croissance et accélère l'innovation médicale de pointe. Jeito soutient et accompagne les managers grâce son équipe pluridisciplinaire d'experts sur toute la chaîne de valeur du médicament, ainsi que par des investissements de capitaux significatifs pour assurer la croissance des entreprises. Jeito contribue ainsi à l'émergence de leaders dans des domaines thérapeutiques spécifiques, et accélère la mise sur le marché des traitements innovants à travers le monde, et notamment en Europe et aux États-Unis, au bénéfice des patients. Jeito Capital dispose de 534 millions d'euros sous gestion, et a construit rapidement un portefeuille de sociétés diversifiées. Jeito Capital est basé à Paris et a une présence en Europe et aux États-Unis.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.jeito.life, ou suivre @Jeito_lifesur Twitter ou LinkedIn.

À propos de Noema Pharma

Noema Pharma (www.noemapharma.com) est une société de biotechnologie en phase clinique qui cible les troubles sévères du système nerveux central (SNC) caractérisés par un déséquilibre des réseaux neuronaux. La société dispose d'un portefeuille de produits diversifié avec quatre candidats médicaments de stade clinique intermédiaire dont elle a obtenu la licence de Roche. Noema Pharma mène actuellement trois essais cliniques de phase 2b dans des pathologies du SNC très peu traitées: les convulsions dans la sclérose tubéreuse complexe, la douleur sévère dans la névralgie du trijumeau et le trouble de la fluidité verbale ou bégaiement chez l'enfant. La société a terminé un essai clinique de phase 2a chez des patients adultes atteints du syndrome de la Tourette, qui est actuellement étendu à une cohorte d'adolescents. La société a également terminé les études de validation préclinique dans la dépression atypique et les troubles de compulsion alimentaire. Noema Pharma a été fondée en 2019 par la société de capital-risque de premier plan Sofinnova Partners et compte comme investisseurs Biomed Partners, Forbion, Gilde Healthcare, Invus, Jeito Capital, Polaris Partners, UPMC Enterprises.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Jeito Capital

Rafaèle Tordjman,

Présidente & Fondatrice

Assia Mouhout, EA

assia@jeito.life

Tel: +33 6 76 49 37 94

Consilium Strategic Communications Mary-Jane Elliott / Davide Salvi / Kris Lam

Jeito@consilium-comms.com

Tel: +44 (0) 20 3709 5700

Marion Bougeard

marion@achto-conseil.fr

Tel: +33 6 76 73 57 31