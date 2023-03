Der Modehändler Zalando will nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr die Profitabilität wieder deutlich verbessern. So soll das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) auf 280 Millionen bis 350 Millionen Euro steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bei den Anlegern kommt dies am Vormittag gut an.Im vergangenen Jahr hatte Zalando die Kaufzurückhaltung der Verbraucher zu spüren bekommen, ...

