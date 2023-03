Beteiligungsholding Mutares (DE000 A2NB65 0) hat ihr Portfoliounternehmen Lacroix + Kress GmbH erfolgreich an Superior Essex Global verkauft. Das Unternehmen ist der führende Hersteller für sauerstofffreies Kupferziehen in Europa und beschäftigt rund 250 Mitarbeiter an seinen beiden Produktionsstandorten in Bramsche und Neunburg vorm Wald, Deutschland. Lacroix + Kress zeichnet sich auf dem Markt durch ...

