Die österreichische Croma Pharma, die bekanntlich ein Börsenlisting über ein SPAC plant, verstärkt sich im Medical-Bereich: Daniela Rudowitz wird neuer Global Medical Director und wird das Medical Affairs Department bei Croma weiter aufbauen. Croma ist ein in Österreich ansässiges, globales Unternehmen im Bereich minimalinvasive ästhetische Medizin und einer der führenden Hersteller für Hyaluronsäure-Spritzen. Die promovierte Tierärztin bringt ein breites Erfahrungsspektrum aus lokalen, regionalen und globalen Positionen im Produktmanagement und Brandmanagement mit. Rudowitz hat mit einer Vielzahl von Portfolios und Indikationsbereichen gearbeitet, mit besonderem Interesse an der Dermatologie, und ist seit 15 Jahren in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...