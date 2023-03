Wallisellen (ots) -Für kurze Distanzen und die letzte Meile treibt die Deutsche Post DHL Group zusammen mit Ford Pro die Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotte weltweit weiter voran. Bis 2030 sollen auch bei DHL Express Schweiz bis zu 100 Prozent der Lieferfahrzeuge für die letzte Meile elektrisch angetrieben werden. Im Zuge dieses Engagements wurden Mitte Februar 14 brandneue rein elektrische Ford E-Transit Kastenwagen an das Team von DHL Express Schweiz übergeben. 52 weitere Ford E-Transit sind bestellt und werden noch in diesem Jahr ausgeliefert.Der Ford E-Transit ist ein wichtiger Bestandteil von Ford Pro, dem neuen weltweiten Vertriebs- und Serviceangebot des Konzerns. Das Herzstück des im Fahrbetrieb emissionsfreien E-Transit bildet die Batterie mit einer Bruttokapazität von 77 kWh, aus der 68 kWh (400 Volt) nutzbare Kapazität resultieren. Damit erzielt die elektrische Version des weltweiten Bestsellers im Segment der leichten Nutzfahrzeuge eine Reichweite von bis zu 317 Kilometern im kombinierten WLTP-Fahrzyklus. Zusätzlich kann der Ford E-Transit sowohl mit Gleichstrom als auch mit Wechselstrom geladen werden. Die Schnell-Ladefunktion ermöglicht ein Aufladen des Batterie-Packs in knapp 34 Minuten von 15 auf 80 Prozent. Argumente, die auch DHL überzeugten.Michel Jutzi, Marketing Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung: "Mit dem Ford E-Transit stärken wir unsere Fähigkeit nicht nur in der Schweiz, sondern auch weltweit, umweltfreundliche Lieferdienste anzubieten. Hinzu kommt, dass der Ford E-Transit in Sachen Reichweite, Nutzlast und Konnektivität ideal ist."Ein weiterer Vorteil: Dank den 44 Konfigurationsmöglichkeiten finden europäische Kunden schnell und einfach ihren massgeschneiderten rein elektrischen Lieferwagen. Die Bandbreite reicht von Kastenwagen mit Doppelkabinen und Einzelkabinen, zwei Ausstattungslinien und drei Radständen bis hin zu zwei Dachhöhen. DHL Express Schweiz hat sich für die Variante L4H3 Trend mit 184 PS und einem DHL-spezifischen Aufbau entschieden. Hinzu kommt, dass der Ford E-Transit als erstes europäisches Nutzfahrzeug von Ford das neue Kommunikations- und Informationssystem SYNC 4 inklusive cloudbasierter Konnektivität besitzt."Es freut uns sehr, dass wir DHL auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Flotte unterstützen dürfen. Sowohl Ford Pro als auch die Deutsche Post DHL Group teilen sich eine klare Vision von mehr Nachhaltigkeit und das Engagement für elektrifizierte Mobilitätslösungen", sagt Donato Bochicchio, Managing Director Ford Motor Company (Switzerland) SADer Nutzfahrzeughersteller Ford Pro hat im vergangenen Jahr (2022) in Europa im Segment der leichten Nutzfahrzeuge einen Marktanteil von 15,0 Prozent erreicht. Damit sei die Marke erneut und zum achten Mal in Folge europäischer Marktführer.Pressekontakt:Dominic RossierFord Motor Company (Switzerland) SA+41 43 233 22 80drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100903901