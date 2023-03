Taipeh, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) -TAIPEH, 7. März 2023 /PRNewswire/ - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20230307&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230307PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, veröffentlicht heute einen erweiterten HA-Service (High Availability) zur Ergänzung seiner EonStor-GS-Unified-Speicherlösungen. Damit unterstützt er sowohl die Speicherung auf Block- als auch auf Dateiebene zur Verstärkung der kontinuierlichen Betriebsleistung und ist damit ideal für unternehmenskritische Storagesysteme geeignet.EonStor GS ist ein einheitliches Speichersystem mit dual-redundanten Controllern, das für Unternehmen entwickelt wurde, um einem Single Point of Failure entgegenzuwirken. Durch die Nutzung des HA-Service mit zwei EonStor-GS-Modellen an getrennten Standorten werden geschriebene Daten auf beiden Speichern synchronisiert. Sollte eines der Systeme aufgrund unvorhergesehener Umstände seinen Dienst einstellen, übernimmt das andere Speichersystem sofort, wobei der Transfer für die Nutzer transparent bleibt. Dies gewährleistet einen ununterbrochenen Betrieb und garantiert konsistente Datenbestände.Der HA-Service auf Blockebene auf EonStor-GS bringt große Vorteile für Datenbank- und Virtualisierungsanwendungen. Insbesondere für Branchen wie die Medizin, Finanzen, Telekommunikation, dem öffentlichen Sektor sowie bei modernen Fertigungstechnologien kann diese aktiv/aktiv-Infrastruktur punkten. Denn die Kontinuität der Dienste hilftschließlich Rufschädigungen und Umsatzeinbußen durch vorübergehende Ausfälle zu vermeiden.Der neu hinzugefügte HA-Service auf Dateiebene bietet außerdem einen unterbrechungsfreien Service und vermeidet Datenverluste. Er zielt darauf ab, die gemeinsame Nutzung von Dateien in modernen Unternehmen für die Zusammenarbeit im Team mit mehreren Benutzern zu ermöglichen. Wenn auf eine Datei nicht mehr zugegriffen werden kann, unterbricht zwangsläufig die Arbeit, was sich negativ auf die Gesamtproduktivität auswirkt. Der HA-Service auf Dateiebene minimiert die oben genannten Risiken, indem er die Verfügbarkeit der Daten sicherstellt."Infortrend hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen mit zuverlässigen Speicherlösungen zu versorgen. Der neu aktualisierte HA-Service kann die Datenverfügbarkeit drastisch maximieren, sodass die Wiederherstellungszeit (Recovery Time Objective, RTO) und der Wiederherstellungszeitpunkt (Recovery Point Objective, RPO) nahezu bei Null liegen", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend.Erfahren Sie mehr über EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20230307&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230307PR&utm_content=002)Verbinden Sie sich mit Infortrend auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/infortrend/)Kontaktieren Sie Infortrend, um eine Anfrage zu stellen (https://www.infortrend.com/global/partners/make-an-inquiry?fr=Media&utm_source=DE20230307&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230307PR&utm_content=004)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken der Infortrend Technology, Inc.; andere Marken stehen im Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/infortrend-entwickelt-den-eonstor-gs-ha-service-durch-unterbrechungsfreien-service-fur-kritische-workloads-weiter-301762904.htmlPressekontakt:Hannah Chen,+886-2-2226-0126 #8557,Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113061/5457392