Zalando: Verhaltene Zahlen - langfristige Ziele unverändert

Werbung







Zalando hatte während der Corona-Pandemie einen deutlichen Aufschwung des Geschäfts erlebt. Nun legte der Konzern die Zahlen für das jüngst abgelaufene Jahr vor.



Die Jahreszahlen des Online-Portals Zalando fielen im Vergleich zu den Vorjahren verhalten aus. Der Corona-Profiteur musste nach einem Umsatzplus im von 30 Prozent im Jahr 2021 einen Rückgang von 0,1 Prozent hinnehmen. Damit fiel der Jahresumsatz auf 10,3 Milliarden Euro. Besonders die durch die Inflation zurückgegangenen Konsumfreudigkeit der Verbraucher belastete im vergangenen Jahr. Co-CEO Robert Gentz zeigte sich dennoch zuversichtlich für ein mittelfristig zweistelliges Wachstum und ließ verlauten, dass die langfristigen Ziele unverändert blieben.









Neben unserem Instagram-Channel, auf welchem wir in kurzen Beiträgen die wichtigsten News und Börsenwissen vermitteln, bieten wir auch regelmäßige Webinare an. Diese Woche möchten wir einen näheren Blick auf Faktor-Optionsscheine werfen. Diese eignen sich besonders für klare Trendmärkte mit kurzfristigem Horizont. Wenn Sie mehr über diese Produkte erfahren möchten, schalten Sie am Mittwoch, den 08.03.2023 um 18:30 ein. Das Webinar ist kostenlos und es ist keine Voranmeldung notwendig.















Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC