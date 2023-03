OQ Chemicals bringt mit der "OxBalance Isononansäure" die weltweit erste kommerziell erhältliche Isononansäure auf den Markt, die sowohl aus biobasierten als auch zirkulären Rohstoffen hergestellt wird und ISCC PLUS zertifiziert ist. Das neue Produkt hat einen biobasierten Anteil von über 70 Prozent und bietet Herstellern somit eine nachhaltigere und umweltfreundlichere Alternative zur konventionellen Isononansäure. Um der wachsenden Nachfrage nach Carbonsäuren gerecht zu werden, hat OQ Chemicals kürzlich in ein Kapazitätserweiterungsprojekt in Deutschland investiert. Isononansäure ist sehr vielseitig und wird zur Herstellung vieler Industrie- und Konsumgüter wie energieeffiziente Schmierstoffe, Weichmacher und Tenside verwendet.

"Die Nachfrage nach biobasierten Rohstoffen steigt, und zwar aus unterschiedlichsten Branchen. Daher ist die Einführung unserer ISCC PLUS-zertifizierten OxBalance-Isononansäure ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einer nachhaltigen Chemieproduktion. Mit denselben Spezifikationen und derselben Qualität sind unsere OxBalance-Produkte ein direkter und gleichwertiger Ersatz für herkömmliche Carbonsäuren. Die Verbraucher fordern umweltfreundlichere Produkte hier eröffnen sich große Chancen für unsere Kunden, von fossilen auf nachhaltige Rohstoffe umzusteigen, ohne dabei Kompromisse bei Qualität oder Leistung eingehen zu müssen", so David Faust, Executive Vice President Oxo Performance Chemicals bei OQ Chemicals.

"Bei OQ Chemicals sind wir stolz darauf, als erstes Unternehmen eine biobasierte Isononansäure anbieten zu können. Für uns ist das der logische nächste Schritt auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Unser Ziel ist es, großtechnische Produktionsprozesse umweltfreundlicher, effizienter und nachhaltiger zu gestalten und gleichzeitig die Emissionen zu reduzieren. Im Zuge der Erweiterung unseres Portfolios an biobasierten Oxo Performance Chemicals wie zum Beispiel Carbonsäuren, investieren wir in Kapazitätserweiterungen und erforschen neue Wege zur Innovation und Verbesserung unserer chemischen Produktionsprozesse", sagte Dr. Oliver Borgmeier, CEO von OQ Chemicals.

Die neue Produktlinie OxBalance nutzt den Massenbilanz-Ansatz, mit dem nachwachsende Rohstoffe in chemischen Produktionsprozessen nachverfolgt und den Produkten zugeordnet werden. ISCC PLUS ist ein weltweit anerkanntes Nachhaltigkeits-Zertifizierungssystem. OxBalance ist eine eingetragene Marke von OQ Chemicals.

Über OQ Chemicals

OQ Chemicals (vormals Oxea) ist ein weltweiter Hersteller von Oxo Intermediates und Oxo Performance Chemicals wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. OQ Chemicals beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter und vertreibt seine Chemikalien in über 60 Ländern. Das Unternehmen ist Teil von OQ, einem integrierten Energieunternehmen mit Ursprung im Oman. chemicals.oq.com

