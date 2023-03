Berlin (ots) -Nach einem europaweiten Verfahren hat das Team rund um Vorstandsmitglied Ingmar Klatt die Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gewonnen. Damit wird familie redlich (fr), bereits seit 2010 für das BMBF aktiv, das Haus weiterhin bei der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen unterstützen. Die Rahmenvereinbarung beinhaltet alles; von Messeauftritten über internationale Top-Level-Konferenzen und Bürgerdialoge bis hin zu großen Publikumsveranstaltungen. Alle Formate und Maßnahmen können in Präsenz, digital pur oder hybrid angelegt sein."Ob beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung, auf der Leipziger Buchmesse oder im Rahmen von Forschungstagungen: Wir freuen uns darauf, die spannenden Themen des BMBF durch unsere Expertise in Sachen Wissenschafts- und Bildungskommunikation sowie durch unsere Live-Kompetenzen unterstützen zu können", erklärt Ingmar Klatt, Vorstand familie redlich (fr) dazu.Die Umsetzungs- und Planungsarbeiten für zahlreiche Leuchtturmprojekte in 2023 und 2024 haben bereits begonnen.Pressekontakt:Susan SaßPhone: +49 (0)159 01929894E-Mail: s.sass@familie-redlich.dewww.familie-redlich.deOriginal-Content von: Familie redlich AG Agentur für Marken und Kommunikation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65092/5457481