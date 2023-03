Österreichs Fondsindustrie verwaltete zum 31.12.2022 ein Fondsvermögen in Höhe von 200,2 Mrd. Euro, ein Rückgang um - 30,4 Mrd. Euro oder -13,2 Prozent im Vergleich zum Jahresultimo 2021. Davon betrugen die aggregierten Nettomittelabflüsse lediglich - 0,5 Mrd. Euro, fast - 30 Mrd. Euro oder -12,1 Prozent wurden hingegen durch Kurswertverluste verursacht. Im 4. Quartal 2022 hatte das Fondsvermögen trotz Nettomittelabflüssen (- 404 Mio. Euro) aber im Vergleich zum Vorquartal wieder um +0,8 Prozent oder + 1,7 Mrd. Euro zugelegt. Dies geht aus dem heute veröffentlichten Bericht der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zum Asset Management im 4. Quartal und Gesamtjahr 2022 hervor. In der Veranlagungsstrategie sind in den vergangenen ...

