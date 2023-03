Finanzspritze in Sicht! Es ist derzeit nicht gerade das beste Umfeld für die japanische Beteiligungsgesellschaft und ihre Tech-Beteiligungen. Insidern zufolge könnte es dieses Jahr aber zur Abwechslung mal wieder eine positive Nachricht von der Softbank geben. Angeblich ist ein Börsengang des Chip-Entwicklers Arm geplant.Bereits am Sonntag sickerte aus gut informierten Kreisen durch, dass Softbank mit dem IPO in den USA dieses Jahr mindestens acht Milliarden Dollar einnehmen will. Laut Reuters sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...