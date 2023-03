In der Nutzfahrzeugbranche spielt die Musik. Die VW-Tochter Traton hat am Morgen sehr starke Zahlen und einen optimistischen Ausblick vorgelegt, der von den Anlegern mit steigenden Kursen quittiert wird. Das beflügelt auch Daimler Truck. Die Aktie hat ein neues Jahreshoch erreicht und dürfte am Freitag ebenfalls gute Zahlen vorlegen. Mutige Anleger setzen auf ein Faktorzertifikat.

