Nürnberg (ots) -Gewerbliche Mitarbeitende, auch Frontline-Mitarbeiter oder Blue Color Worker genannt, sind für die interne Unternehmenskommunikation nicht so gut erreichbar wie Mitarbeitende an stationären Arbeitsplätzen. Trotzdem wollen sie informiert und eingebunden sein. HUMANSTARSapp hat sich auf diese Anforderung spezialisiert. Stadtwerke, Kliniken, Gemeinden und Bildungseinrichtungen erhalten bei HUMANSTARSapp eine Mitarbeiter-App, die höchste Anforderungen an Datenschutz, Komfort und Kundenservice erfüllt.HUMANSTARSapp beobachtet, dass sich jetzt vor allem Stadtwerke, Städte und Gemeinden sowie medizinische Einrichtungen für datenschutzsichere Kommunikationstools interessieren: "Die Plattformen, bei denen alles auf Servern in den USA stattfindet, bekommen in Deutschland so langsam ein Imageproblem, weil sie einfach nicht datenschutzkonform arbeiten", sagt Dr. Marcel Setzer, Gründer und Inhaber der HUMANSTARSapp. "Bisher hat das niemanden gestört, aber jetzt wächst das Unbehagen und Unternehmen entscheiden sich für datenschutzsichere Alternativen. Das ist die Zeit für Anbieter wie HUMANSTARSapp, die alles auf deutschen Servern behalten. Für uns ist Datenschutz Hygienefaktor und Erfolgsgarant!"Ideale Lösungen für Stadtwerke, Kliniken, Gemeinden und BildungseinrichtungenTatsächlich verzeichnet HUMANSTARSapp für ihre Employee-Experience-Intranet-Lösungen, allen voran die Mitarbeiter-App, eine explodierende Nachfrage seitens Städten, Gemeinden, Kliniken und Bildungseinrichtungen. Viele Unternehmen haben sich in den ersten zwei Monaten dieses Jahres bei HUMANSTARSapp gemeldet und kurzfristig eine Lösung gefunden, die alle Anforderungen in Sachen Datenschutz erfüllt: eine Plattform auf Servern in Deutschland, zertifiziert nach ISO 27001, auf Wunsch als VPN-Tunnelverbindung oder On-Premise auf eigenen Unternehmens-Servern. Das IT-Sicherheits- und Datenschutzkonzept von HUMANSTARSapp entstand in Zusammenarbeit mit der VR-Bank (MaRisk/EU-DSGVO) und wird mehrmals jährlich externen Penetrationstests unterzogen. Zudem integriert die Plattform 106 Sprachen, so dass fremdsprachige Mitarbeitende, beispielsweise Pflegekräfte in Kliniken, über die HUMANSTARSapp in ihrer Muttersprache kommunizieren können.Beispiel: Stadtwerke NeuwiedGerd Neuwirth ist Pressesprecher der Stadtwerke Neuwied, einem mittelständischen Energieversorger für die gleichnamige Stadt. Am selben Standort befindet sich ein zweiter Betrieb, die Servicebetriebe Neuwied, die für Dienstleistungen wie Friedhofspflege und Straßenreinigung zuständig sind. "Bei uns ist die HUMANSTARSapp das Medium, bei dem die Mitarbeiter alle Informationen finden, die sie brauchen. Viele unserer Mitarbeiter haben einen E-Mail-Account, über den sie erreichbar sind - aber nicht alle. Die Kollegen, die draußen für das Unternehmen tätig sind, zum Beispiel bei der Straßenreinigung oder der Grünpflege, sind nicht so schnell komplett per E-Mail erreichbar. Wir haben ein schlankes System gesucht. Wir wollten keine App, bei der man sich durch die Tiefen eines Systems kämpfen muss, sondern eine, in der die wichtigsten Informationen übersichtlich geordnet undimmer schnell greifbar sind. Deshalb haben wir uns für die HUMANSTARSapp entschieden."Beispiel: Kolping BildungswerkDie HUMANSTARSapp ist beispielsweise beim Kolping Bildungswerk in Ostbayern im Einsatz. Christine Jäger und Elisabeth Weiß arbeiten hier beide seit über 20 Jahren. Ihre Erfahrung: "Besonders für Chats mit Kollegen wird die HUMANSTARSapp gern genutzt, sowohl in Zweiergesprächen, als auch in Gruppen. Bis jetzt haben wir mit Messenger-Diensten gearbeitet, die intern durch die App abgelöst wurden. Wenn man bei Kolping morgens den Rechner hochfährt, öffnet sich die HUMANSTARSapp direkt. Es ist praktisch, dass so alle Kollegen schnell auf dem neuesten Stand sind. Auch mit Endgeräten nutzen wir es, da viele unserer Mitarbeitenden keinen eigenen E-Mail-Account haben. Wir haben 13 Standorte in Ostbayern und haben rund 400 Mitarbeitende. Nicht alle davon arbeiten an unseren Standorten, sondern sind auch an Schulen oder anderen Einrichtungen tätig. Sie sind nicht so angebunden wie Mitarbeitende, die im Büro tätig sind. Wir wollten das Wissen und die Informationen des Unternehmens auch mit diesen Mitarbeitenden teilen und sie auch im Unternehmen einbinden."Beispiel: Unterberger GruppeAlexander Pinitsch ist IT-Leiter für die Unterberger Gruppe, die aus Autohäusern, Immobilien und Leasing-Firmen besteht. Rund 750 Mitarbeiter des Familienbetriebs in Deutschland und Österreich nutzen die HUMANSTARSapp. "Einige Mitarbeiter hatten am Anfang Angst, dass sie durch die App kontrolliert werden. Aber diese Angst konnten wir ihnen nehmen: Man braucht von ihm nichts, nicht mal eine E-Mail-Adresse. Er muss die App nur auf sein Handy laden und kann einsteigen und hat alle Informationen. Das Beste daran ist, dass man sich um Datenschutz keine Sorgen machen muss, anders als bei anderen Chat-Plattformen."Beispiel: PSD BankFrank Tiefel und Patricia Frisch engagieren sich in der Organisationsentwicklung der PSD Bank Nürnberg für die digitale Transformation des Unternehmens. Bereits seit 2018 nützt die HUMANSTARSapp der internen Kommunikation der rund 270 Mitarbeitenden."Datenschutz ist ein wichtiges Thema. Bei uns gab es früher viele informelle WhatsApp-Gruppen, obwohl es eigentlich untersagt war, über WhatsApp zu beruflichen Themen zu kommunizieren. Diese Gruppen sind heute aufgelöst. Die HUMANSTARSapp läuft in unserer gesicherten Umgebung und dank der ISO 27001-Zertifizierung können wir da auch ganz sicher sein. Denn für uns in der Bank sind Vertrauen, auch im Umgang mit Daten, und die Bankintegrität wichtige Bestandteile unseres Geschäfts."Beispiel: SchindlerhofUrsprünglich wurde die HUMANSTARSapp als Anwendung für den Schindlerhof - Hoteldorf der Sinne bei Nürnberg entwickelt. Nicole Kobjoll führt ihn in zweiter Generation seit April 2000 und beschäftigt rund 50 Mitarbeitende. Sie ist, gemeinsam mit ihrem Vater Klaus Kobjoll, die Initiatorin und seit der ersten Stunde Ideengeberin der heutigen HUMANSTARSapp: "In Seminaren stellten wir die App als Bestandteil unserer Unternehmenskultur vor, und so kamen mit der Zeit immer mehr Unternehmen auf uns zu, die auch eine solche App haben wollten. Die App wird heute in hunderten Unternehmen genutzt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern Europas und in den USA. Im Schindlerhof brauchen wir die HUMANSTARSapp jeden Tag für unser Tuning in allen Leistungsbereichen, denn sie zeigt unseren Erfolgsspiegel: Umsätze, Hochrechnungen, Prognosen; außerdem Dienstpläne, Zielpläne, den Jahresbericht und Protokolle von Führungskräfte-Meetings. Alles sicher und datenschutzkonform in einer App."Große Bedeutung von DatenschutzHUMANSTARSapp-Gründer und -Geschäftsführer Dr. Marcel Setzer freut sich über die hohe Akzeptanz seitens seiner Kunden, insbesondere in Sachen Datenschutz. "Mitarbeiterinformation und -motivation über eine App, das muss in vielen Branchen erst noch gelernt werden. Und Datenschutz spielt dabei eine große Rolle." Zu den jüngsten Anwendern der HUMANSTARSapp gehören über die zitierten Unternehmen hinaus unter anderem: Klinik Itzehoe, Kreiskliniken Dillingen Willingen, Sportklinik Hellersen, Jenaplan Gymnasium Nürnberg, Dreescher Werkstätten Schwerin und Kommunalunternehmen Würzburg.HUMANSTARSapp ist ein Baukastensystem für die Mitarbeiterkommunikation, das heute in fast allen Branchen und Unternehmensgrößenordnungen zur Anwendung kommt. Insbesondere auch dort, wo großer Wert darauf gelegt wird, dass mit den sensiblen Daten von Unternehmen und Mitarbeitenden verantwortungsvoll umgegangen wird. Dr. Marcel Setzer: "Für HUMANSTARSapp spielt es keine Rolle, wieviele Mitarbeitende ein Unternehmen beschäftigt und wo sie arbeiten. Die einzige Voraussetzung für die Erreichbarkeit als Grundlage der Kommunikation ist ein Mobiltelefon. Das muss auch kein Dienst-Handy sein, das private Mobiltelefon kann sicher und datenschutzrechtlich einwandfrei genutzt werden."Hintergrund: Als einer der Marktführer für Mitarbeiterkommunikations-Tools und Social-Intranet-Software unterstützt HUMANSTARSapp Unternehmen dabei, Mitarbeitende über an im Unternehmen bereits bestehende Systeme sicher zu verbinden. Das Familienunternehmen HUMANSTARSapp in Boxdorf bei Nürnberg wurde 2002 von Dr. Marcel Setzer gegründet. Ursprünglich als Ideenwerkstatt im renommierten Tagungshotel Schindlerhof der Familie Kobjoll gedacht, ist die HUMANSTARSapp GmbH als Spin-off heute einer der führenden, vielfach ausgezeichneten und zertifizierten Anbieter in Deutschland für Social-Intranet-Software, mit über 750 Kunden auf der ganzen Welt. Im Einsatz ist die HUMANSTARSapp bei mittelständischen und Großunternehmen aller Branchen, Banken, Kanzleien, Verbänden, medizinischen Einrichtungen, Städten und Gemeinden / Kommunalunternehmen, Kunst und Kultur, Schulen sowie Vereinen in 120 Ländern.