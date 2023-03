DJ PTA-News: Altech Advanced Materials AG: Nullkupon-Wandelanleihe 2023/2027 vollständig gezeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta/07.03.2023/11:40) - Die Altech Advanced Materials AG (nachfolgend auch "Gesellschaft") (FRA: AMA1) gibt bekannt, dass die ausgegebene Nullkupon-Wandelschuldverschreibung (siehe Meldung vom 09.02.2023) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 3.531.250,00 vollständig gezeichnet wurde. Diese Nullkupon-Wandelschuldverschreibung ist eingeteilt in bis zu 3.531.250 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von EUR 1,00 je Teilschuldverschreibung (nachstehend die "Wandelanleihe"). Jeder Bezieher der Wandelanleihe für je EUR 1,00 Nennbetrag erhält hierbei zusätzlich unentgeltlich ein von der Wandelanleihe abgetrenntes Optionsrecht ohne Nennbetrag (nachstehend der "Optionsschein"), das zum Bezug einer Aktie der Gesellschaft zum Ausgabebetrag bzw. Bezugspreis von EUR 1,00 je Aktie ("Optionspreis"), oder nach Wahl des Vorstands der Gesellschaft, zu einem Barausgleich berechtigt. Die beiden Wertpapiere mit der ISIN: DE000A30V6D9 (Wandelanleihe) und der ISIN: DE000A30V6E7 (Optionsschein) werden nun zeitnah an die Zeichner ausgeliefert. Zahlungen, die aufgrund des Mehrbezuges an die Gesellschaft getätigt wurden, aber aufgrund der Überzeichnung der Wandelanleihe nicht berücksichtigt werden konnten, werden an die betroffenen Zeichner in Kürze zurückbezahlt. Die Schuldverschreibungen werden am 31. Juli 2027 ("Fälligkeitstag") zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher gewandelt oder zurückgekauft und entwertet worden sind. Die Optionsscheine haben eine Laufzeit bis zum 31. Juli 2027 ("Verfalltag").

Die Ausgabe der Wandelanleihe mit abgetrenntem Optionsschein dient zusammen mit den durch die Gesellschaft im Jahr 2022 durchgeführten Kapitalmaßnahmen, dem Finanzierungsbedarf der Gesellschaft. Dies betrifft insbesondere den Finanzierungsanteil an der Pilotanlage für das Anodenbeschichtungsmaterial "Silumina AnodesT" in dem Gemeinschaftsunternehmen Altech Industries Germany GmbH, Spreetal, sowie für das Natrium-Aluminiumoxid-Festkörperbatterie-Projekt "CERENERGY®" in dem Gemeinschaftsunternehmen Altech Batteries GmbH, Spreetal.

Wir bedanken uns bei unseren Aktionären für das rege Interesse.

Altech Advanced Materials AG

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Altech Advanced Materials AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-82 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com

ISIN(s): DE000A31C3Y4 (Aktie), DE000A31C3Z1 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2023 05:40 ET (10:40 GMT)