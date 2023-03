DJ MARKT USA/Etwas fester - Warten auf Powell-Anhörung

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Die Blicke sind dabei vor allem auf die Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats gerichtet, die eine halbe Stunde nach der Eröffnung beginnt. Der Future auf den S&P-500 verbessert sich um 0,2 Prozent. Daneben steht am Freitag noch der Arbeitsmarktbericht für Februar auf der Agenda.

"Die Powell-Anhörung vor dem Kongress und der Arbeitsmarktbericht sind zweifellos die Höhepunkte der Woche. Zusammen genommen werden die beiden Ereignisse die neuesten Informationen über die unmittelbare Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der größten Volkswirtschaft der Welt liefern und entscheidend für die Marktstimmung sein", so Richard Hunter, Head of Markets bei Interactive Investor. Teilnehmer hoffen bei Powell auf Hinweise zum weiteren Tempo der Zinserhöhungen der US-Notenbank. Die Äußerungen von Fed-Mitgliedern hatten zuletzt kein klares Bild hinsichtlich des weiteren Kurses der Notenbank gebracht.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Dienstag dagegen nicht zur Veröffentlichung an.

Auch Unternehmensnachrichten sind dünn gesät. Vor allem Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe haben Geschäftszahlen vorgelegt. Für die Aktien von Thredup geht es vorbörslich um 12,4 Prozent nach oben. Der Betreiber einer Handelsplattform für gebrauchte Kleidung hat mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und zugleich angekündigt, das für 2023 avisierte Umsatzziel zu erreichen.

WW International (ehemals Weight Watchers) warnte zwar vor schwächeren Umsätzen für das erste Quartal und teilte mit, dass die Zahl der Anmeldungen in diesem Jahr bisher rückläufig sei. Zuvor hatte das Wall Street Journal aber berichtet, dass das Unternehmen die Telemedizin-Plattform Sequence für 106 Millionen Dollar kauft, um Zugang zum Markt für Medikamente wie Ozempic und Wegovy zu erhalten, die Diabetes und Fettleibigkeit bekämpfen. Die Aktie klettert um 11,1 Prozent.

