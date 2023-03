Lissabon, Portugal" 7. März 2023 (ots/PRNewswire) -Das Datenanalyseunternehmen hat eine neue Expansion nach Portugal und Spanien angekündigt und setzt damit sein erfolgreiches globales Wachstum fort.Ceres Imaging, das Datenanalyseunternehmen, das präzise Landwirtschaftslösungen entwickelt, um Risiken zu verringern und die Nachhaltigkeit zu verbessern, gibt seine Expansion nach Portugal und Spanien bekannt.Ceres wurde vor über einem Jahrzehnt im kalifornischen Silicon Valley gegründet und unterstützt heute viele der weltweit größten Landbesitzer bei der Erkennung von unzureichenden Wirtschaftsgütern und der Identifizierung von Möglichkeiten für die höchste Kapitalrendite in ihren Portfolios. Mit mehr als 11 Milliarden Einzelmessungen auf Pflanzenebene, die auf 22 Millionen Hektar und mehr als 40 Kulturpflanzenarten erfasst wurden, kann Ceres die Auswirkungen auf den Ertrag und die Investitionsrendite auf eine Weise modellieren, wie es andere Unternehmen nicht können.Im Rahmen der Markteinführung hat Ceres ein lokales Kundenbetreuungsteam aufgebaut und ein Netz von Piloten für seine hochauflösenden Bilder geschaffen, die in den wichtigsten Anbaugebieten unterwegs sind."Wir fühlen uns durch unseren bisherigen Empfang in der Region ermutigt. Wir freuen uns darauf, unser Fachwissen, das auf unseren Erfahrungen in Nordamerika, Australien und Lateinamerika beruht, einzusetzen, um landwirtschaftlichen Betrieben zu helfen, ihre Erträge zu schützen und ihre knappen natürlichen Ressourcen zu verwalten", sagte Ramsey Masri, CEO von Ceres Imaging.Ceres wird von landwirtschaftlichen Betrieben auf der ganzen Welt eingesetzt, um die Erträge zu sichern und die Nachhaltigkeit zu verbessern, einschließlich der Wassereffizienz und der Effizienz der Nährstoffnutzung. Mit Ceres können Manager:- Probleme identifizieren, die sich auf den Ertrag auswirken, und den ROI von Kapitalverbesserungen auf eine Weise berechnen, wie es andere Unternehmen nicht können.- Berichte über die wichtigsten landwirtschaftlichen Kennzahlen auf Pflanzen-, Farm- oder Portfolioebene erstellen - oder benutzerdefinierte Berichtsbereiche einrichten, die Ihrer Arbeitsweise entsprechen.- 2 bis 3 Wochen, bevor sie für das menschliche Auge sichtbar werden - und bevor sie sich auf den Ertrag auswirken - über Gesundheitsprobleme der Pflanzen informiert werden.- Von den genauesten Luftbildern profitieren, die für die Landwirtschaft verfügbar sind, einschließlich Chlorophyll-, Farbinfrarot-, absoluten und relativen NDVI-, Wärme- und Wasserstressdaten.Die ganzheitliche Sichtweise von Ceres kombiniert hochauflösende Bilder, Integrationen mit IoT-Feldsensoren und satellitengestützte Analysen, um Ertragsrisiken zu prognostizieren und den Nutzern zu helfen, Maßnahmen zu ergreifen. Ceres ist einzigartig unter den Datenanalyseunternehmen, da es hochauflösende Wärmebilder und Einblicke auf Pflanzenebene mit einer Bearbeitungszeit von 48 Stunden oder weniger anbietet. Während andere Datenunternehmen Pixel eines ganzen Feldes zeigen, die oft Informationen zum Boden und zu der Bodenbedeckung mit Pflanzeninformationen kombinieren, verwendet Ceres Convolutional Neural Networks, um nur die Pflanzen zu messen und quantifizierbare Erkenntnisse auf jeder Pflanzenbasis zu liefern. Mit quantitativem Feedback darüber, was funktioniert, ist es einfacher, Prioritäten bei den Ressourcen zu setzen und schnell auf veränderte Bedingungen vor Ort zu reagieren.Über Ceres ImagingBei Ceres Imaging entwickeln wir KI-gesteuerte Lösungen, die Erträge schützen und die Klimaresilienz fördern. Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft der Landwirtschaft davon abhängt, die richtigen Instrumente zu entwickeln, die Landwirten, Versicherern, Kreditgebern und Partnern im Bereich der Nachhaltigkeit helfen, ihre begrenzten Ressourcen optimal zu nutzen. Durch die Kombination von Felddaten mit fortschrittlichen Analysen und proprietären hochauflösenden Bilddaten können wir profitablere und nachhaltigere landwirtschaftliche Betriebe aufbauen. Weitere Informationen finden Sie auf ceresimaging.net.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2015740/Water_Stress_Index_3D_View.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1014849/Ceres_Imaging_new_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ceres-imaging-weitet-seine-landwirtschaftlichen-datenanalyselosungen-auf-europa-aus-301762780.htmlPressekontakt:Brent Shelton,brent@bospar.comOriginal-Content von: CERES IMAGING, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168913/5457671