Online-Dating boomt. Immer mehr Menschen suchen im Internet nach der großen Liebe - immer öfter mit einem bösen Erwachen aus dem vermeintlichen Traum. Sie werden Opfer von "Love Scamming". Die dreisten Betrüger verstecken sich hinter Fake-Profilen und ziehen ihren Opfern skrupellos das Geld aus der Tasche. "In letzter Zeit haben wir immer mehr Hinweise und Hilfegesuche von Opfern bekommen", berichtet Kabel Eins-Investigativreporter Peter Giesel. "Durch die Corona-Pandemie ist Online-Dating unglaublich stark gewachsen. Deshalb ist Love Scamming ein aktuelles und gesellschaftlich relevantes Thema - und es ist eine besonders gemeine Art des Betrugs. Die Betroffenen verlieren nicht nur viel Geld, sondern werden auch emotional verletzt."Peter Giesel heftet sich an die Fersen der Liebesbetrüger - mit Erfolg. Wochenlang halten er und sein Team den Kontakt mit den Betrügern aufrecht und schaffen es, die Kontaktpersonen in Deutschland ausfindig zu machen. Gemeinsam mit der Polizei versuchen sie, die Täter in einem Münchner Café zu stellen. Wird es gelingen, sie vor laufender Kamera zu fassen und die Drahtzieher zu finden? Kabel Eins zeigt die erste Folge der neuen Staffel von "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" am Donnerstag, 9. März 2023, um 20:15 Uhr.Die neue Staffel von "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" ab 9. März 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.