Unterföhring (ots) -Alle guten Dinge sind fünf! Madeleine Wehle, Christian Wackert und Britt Hagedorn lassen das Moderations-Team von "Volles Haus! SAT.1 Live" wachsen. In wechselnden Duos moderieren sie künftig gemeinsam mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp die neue SAT.1-Nachmittagsshow - täglich von 16:00 bis 19:00 Uhr.Madeleine Wehle: "Nach einem Mini-Zimmer im Studentenwohnheim mit Baby, einer Dusche für 12 Leute und zwei Kochplatten für die ganze Etage war ich für immer geheilt vom WG-Leben. Sag niemals nie! Ich starte jetzt einen zweiten Versuch. Meine neuen Mitbewohner:innen sehen auch nicht so aus, als würden sie heimlich Joghurt aus dem Kühlschrank klauen (lacht). Im Gegenteil, diesmal habe ich ein sehr gutes Gefühl. Wir halten zusammen - und gemeinsam die Tür auf für unsere Gäste und Zuschauer:innen: Kommt rein in unser VollesHaus, fühlt Euch wohl, das kann ein Zuhause werden für uns alle."Britt Hagedorn: "Für mich ist 'Volles Haus!' das perfekte Pendant zu meinem Talk: Ich unterhalte mich wahnsinnig gerne mit Menschen und bin gerne die Front-Frau, die durch ein Gespräch führt. On top bekomme ich nun tolle Sparring-Partner an meine Seite und ganz viel Zeit, um gemeinsam mit den Zuschauer:innen den Tag aufzuarbeiten. Die beiden Puzzle-Teile greifen toll ineinander und deshalb freue ich mich wahnsinnig auf meinen Einzug in VollesHaus!"Christian Wackert: "Ich stelle mir vor, dass es in 'Volles Haus!' genauso wird, wie in meiner ehemaligen WG in Hamburg: immer eine volle Hütte! Es wird nie langweilig, es ist immer etwas los und wir können mit den Zuschauer:innen eine gute Zeit verbringen. Ich sehe ein richtig VollesHaus mit viel Gefühl, guter Laune, Verständnis und Themen, die uns allen nah sind."SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Mit Madeleine Wehle, Chris Wackert und Britt Hagedorn haben wir die perfekten Moderations-Partner:innen für Jochen Schropp und Jasmin Wagner gefunden. Sie sind nahbar und bringen große Kompetenz mit. Madeleine kennen die Zuschauer:innen bereits aus dem rbb, NDR und MDR, wo sie über viele Jahre unterschiedliche Programme moderiert hat. Chris Wackert bringt sehr viel Liveshow-Erfahrung aus dem 'SAT.1-Frühstücksfernsehen' mit und hat seine Moderations-Premiere bereits gestern bravourös in 'Volles Haus!' gemeistert. Und Kult-Talkmasterin Britt Hagedorn bespricht schon seit dem VollesHaus-Start täglich die Themen, die uns alle bewegen, mit ihren Talk-Gästen. Wir sind begeistert, sie nun als volle VollesHaus-Mitbewohnerin gewonnen zu haben."Die neue SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus! SAT.1 Live" ist montags bis freitags von 16:00 bis 19:00 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.Hashtag zur SAT.1-Nachmittagsshow: VollesHaus