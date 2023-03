Medidata, ein Unternehmen von Dassault Systèmes, meldete heute, dass das Auftragsforschungsinstitut (CRO) Allucent, das Innovationen für Biopharmaunternehmen ermöglicht, die weltweite Nutzung der Medidata Clinical Cloud verstärkt, um sein Angebot an End-to-End-Verfahren für klinische Studien weiterzuentwickeln.

Mit der Vereinbarung erweitert Allucent die Nutzung der Technologien von Medidata. Diese umfassen Rave EDC, eCOA, RTSM und Rave Imaging zur Unterstützung kritischer Entwicklungsbereiche wie Onkologie, seltene und Orphan-Indikationen sowie Zell- und Gentherapien. Das Team von Allucent hat im Rahmen dieser Vereinbarung überdies eine 100%ige Zertifizierung für Rave EDC erhalten. Es untermauert damit sein Bekenntnis zu Qualität und die Versorgung seiner Kunden mit erstklassiger Technologie.

"Durch unsere Partnerschaft mit Medidata können wir unseren Kunden weiterhin das Maß an Patientenfokus und Einblicken bieten, das sie brauchen und erwarten", sagte Emily Moore, President of Biometrics bei Allucent. "Es war ein wichtiger Schritt, unseren Kunden die Plattform Medidata Clinical Cloud zur Verfügung zu stellen, um die Entwicklung klinischer Studien für unsere Kunden, also kleinen und mittelständischen Biotech-Unternehmen, zu beschleunigen."

"Allucent nutzt das Potenzial der Medidata Clinical Cloud, um seine technologische Spitzenstellung zu festigen", sagte Janet Butler, Head of Global Sales bei Medidata. "Das Unternehmen benötigt für seine Arbeit mit neuartigen Therapien agile, patientenzentrierte Lösungen. Wir sind stolz darauf, an unsere achtjährige Zusammenarbeit anzuknüpfen und die digitale Transformation der Life Sciences voranzubringen und klinische Innovationen bereitzustellen, mit denen es seine Ziele erreichen kann."

Allucent, ein Sponsor von Medidata NEXT London, wird in einer Präsentation über Datenanalytik für Onkologie-Studien in der Frühphase informieren. Ein Thema wird sein, wie die Zusammenarbeit mit Medidata ihm geholfen hat, Strategien und Visualisierungstechniken anzuwenden, um den vollen Informationswert für alle Beteiligten zu nutzen.

Medidata ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, einem Konzern, der mit seiner 3DEXPERIENCE-Plattform in der Lage ist, die digitale Transformation von Life Sciences im Zeitalter der personalisierten Medizin mit der ersten durchgängigen Wissenschafts- und Geschäftsplattform von der Forschung bis zur Vermarktung anzuführen.

Über Medidata

Medidata ist führend bei der digitalen Transformation von Life Sciences und schenkt Millionen von Patienten neue Hoffnung. Medidata unterstützt Pharma-, Biotechnologie-, Medizintechnik- und Diagnostikunternehmen sowie die wissenschaftliche Forschung bei der Gewinnung von Evidenz und Erkenntnissen, um die Wertschöpfung zu beschleunigen, Risiken zu minimieren und Ergebnisse zu optimieren. Mehr als eine Million registrierte Benutzer bei über 2.100 Kunden und Partnern greifen auf die weltweit meistgenutzte Plattform für klinische Entwicklung, kommerzielle und praxisbezogene Daten zu. Medidata, ein Unternehmen von Dassault Systèmesy (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), hat seinen Hauptsitz in New York City und ist mit Niederlassungen auf der ganzen Welt vertreten, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.medidata.com und folgen Sie uns @Medidata.

Über Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, das 3DEXPERIENCE-Unternehmen, ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Mit kooperativen, virtuellen 3D-Umgebungen unterstützen wir Unternehmen und Menschen bei der Entwicklung nachhaltiger Innovationen. Durch die Bereitstellung von "virtuellen Zwillingserlebnissen" der realen Welt mit unserer 3DEXPERIENCE-Plattform und unseren Anwendungen erweitern unsere Kunden die Grenzen von Innovation, Lernen und Produktion, um eine nachhaltigere Welt für Patienten, Bürger und Verbraucher zu schaffen. Dassault Systèmes schafft Mehrwert für über 300.000 Kunden jeder Größe aus allen Branchen und in mehr als 140 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, das Compass-Logo und das 3DS-Logo, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA und IFWE sind gewerbliche oder eingetragene Marken von Dassault Systèmes, einer französischen "société européenne" (Handelsregister von Versailles B 322 306 440) oder seinen Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005779/de/

Contacts:

Tom Paolella

Senior Director, Corporate Communications Affairs

+1-848-203-7596

thomas.paolella@3ds.com

Paul Oestreicher

External Communications Director

+1-917-522-4692

paul.oestreicher@3ds.com