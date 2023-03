Quectel, ein weltweit operierender Anbieter von IoT-Lösungen, hat ein neues Prepaid-Konnektivitätsangebot eingeführt, das IoT-Implementierungen in ganz Europa vereinfachen soll. Mit dem neuen Angebot stehen Kunden, die sowohl Quectel-Module als auch Konnektivität erwerben, IoT-SIMs zum Pauschaltarif für die 28 EU-Länder für 2G, 3G, 4G, Cat-M und NB-IoT zu einer günstigen einmaligen Gebühr zur Verfügung. Im Preis enthalten sind auch Plastik-SIM-Karten.

"Mit diesem neuen Prepaid-Angebot werden wir den Anforderungen eines wachsenden Sektors im Modulverkauf gerecht und gestalten den Anschluss der Quectel-Module für Projekte in ganz Europa noch einfacher", so Richard Hart, Head of Global Connectivity bei Quectel. "Unsere Kunden können so die Gesamtbetriebskosten senken, technische Risiken minimieren, die sich aus der Zusammenarbeit mit einem einzigen Anbieter ergeben, die Markteinführung beschleunigen und die Komplexität des Designs reduzieren."

Das Prepaid-Angebot von Quectel beinhaltet auch den Zugang zu seiner Connectivity Management Platform. Zu den zentralen Funktionen der Plattform gehören ein sicherer End-to-End-Datenzugriff, APIs, Self-Service-Tools und Service-Diagnosen, Benutzerverwaltung, proaktive Alarme, Trigger-Management und Berichtsfunktionen.

Das in der EMEA-Region stationierte Team des Kundenservice von Quectel bietet Unterstützung in allen Bereichen der Bereitstellung beim Kunden. Dank seiner fundierten Kenntnisse und langjährigen Erfahrung kann es einen erweiterten Support anbieten, einschließlich Hardware- und Firmware-Reviews, Zertifizierungsdienste sowie Tests und Debugging.

