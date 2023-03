Der DAX ist in der letzten Zeit kaum zu bremsen, am Dienstagvormittag sprang der Leitindex über 15.700 Punkte und markierte damit schon wieder ein neues Jahreshoch. Und jetzt? Spricht die Charttechnik gerade für weitere steigende Kurse Richtung 16.000 Punkte und darüber hinaus? Salah Bouhmidi, Head of Markets bei IG, nimmt die Charttechnik unter die Lupe. Ob die verschiedenen Indikatoren beim DAX gerade für einen weiteren Anstieg sprechen, darüber redet der Charttechnik-Experte im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Außerdem analysiert er die Lage beim Chart des Sportwagenbauers Porsche. Mehr dazu im Video.