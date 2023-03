Berlin (ots) -Ab heute verhandelt die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) über die Zukunft der Tiefsee. Obwohl umfassende wissenschaftliche Erkenntnisse über die Ökosysteme der Tiefsee und ihre Bedeutung für die Klimaregulation, marine Nahrungsketten und die Tierwelt fehlen, könnte der Abbau von Mineralien am Meeresgrund im Juli 2023 beginnen.Der neue Bericht der Environmental Justice Foundation (EJF) (https://ejfoundation.org/de/berichte/in-den-abgrund-wie-tiefseebergbau-menschen-und-unseren-planeten-bedroht) zeigt, dass Tiefseebergbau eine noch nie dagewesene Bedrohung für die Tiefsee darstellt und erhebliche Auswirkungen auf die Umweltgerechtigkeit hat:- Tiefseebergbau wird artenreiche Ökosysteme, die sich über Jahrtausende entwickelt haben, irreparabel beschädigen.- Potenzielle Gewinne aus Tiefseebergbau werden ausschließlich einigen der weltweit größten Volkswirtschaften sowie Aktionär*innen und Investor*innen einer Handvoll privater Bergbauunternehmen zugutekommen, obwohl der internationale Meeresboden das gemeinsame Erbe der Menschheit ist.- Länder des Globalen Südens und vulnerable Gruppen werden die Hauptlast der Schäden durch Tiefseebergbau tragen.- Die Internationale Meeresbodenbehörde ist als Verwaltungsorgan der Tiefsee untauglich und zeigt ein gravierendes Maß an Interessenskonflikten und intransparenten Entscheidungsprozessen.Steve Trent, EJF-Geschäftsführer: "Tiefseebergbau ist eine Frage der Umweltgerechtigkeit. Das Seerecht sollte den Ozean für das Gemeinwohl der Menschheit, insbesondere der Länder des Globalen Südens, erhalten. Die ISA ist dieser Aufgabe nicht gewachsen und lässt zu, dass das Streben nach Profit über der Gesundheit unseres Planeten und dem Wohlergehen der Menschen steht."Webinar zu Tiefseebergbau - Dienstag, 7. März 2023, 18.00 UhrAnmeldung (https://eu01web.zoom.us/webinar/register/9416775731792/WN_AUgSTwleTjG03Hiu5nRx7A)Gäste:- Steffi Lemke, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz- Dr. Franziska Brantner, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz- Steve Trent, EJF-Geschäftsführer und Gründer- Lisa Levin PhD, Scripps Institution of Oceanography, San Diego- Claudia Becker, Senior Expert Sustainable Supply Chain Management bei BMWVollständige Pressemitteilung (https://ejfoundation.org/de/news-media/wie-tiefseebergbau-menschen-und-unseren-planeten-bedroht)Pressekontakt:Anna-Maria Grünannamaria.gruen@ejfoundation.org+4915905254492Original-Content von: Environmental Justice Foundation Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162887/5457763