Unterföhring (ots) -- Folge fünf am 13. März bei Sky und dem Streamingdienst WOW- Screener der einzelnen Episoden finden Sie im Sky Screening Room (https://screening.sky.de/login/)- Bildmaterial finden Sie im FotowebKurz vor der großen Hochzeit von Cheyenne und Nino wird Österreich von einem Jahrhundert-Unwetter heimgesucht und Familie Ochsenknecht bangt: Fällt der wichtigste Tag des Jahres buchstäblich ins Wasser? "Das Wetter ist grad eine Zeitbombe - das kann knapp werden", ahnt Natascha Böses. Und sogar der sonst so entspannte Nino stellt erschrocken fest: "So etwas habe ich wirklich noch nie erlebt - wirklich alles fliegt!" Doch bevor das kühle Nass von oben droht, sorgen Nino und Cheyenne auf ihren Junggesell:innen-Abschieden für hochprozentige Stimmung - mit entsprechend schmerzhaften Folgen am nächsten Tag. Doch damit nicht genug: Jimi hat einen Plan, der in der Familie für Wirbel sorgen wird!Cheyenne und Nino lassen die Korken knallenAm Abend vor dem wichtigsten Tag in ihrem Leben und den großen Hochzeits-Feierlichkeiten, wollen Cheyenne und Nino es mit ihren engsten Freunden - und natürlich getrennt voneinander - noch einmal richtig krachen lassen: Der Junggesell:innen-Abschied steht an! Auf dem Hof in Dobl treffen Ninos Trauzeuge Jimi und Freundin Laura ein, um den Bräutigam an seinem letzten Abend als Junggeselle zu feiern. "Als Trauzeuge hätte ich vielleicht noch ein paar Sachen mehr machen können - aber ich war mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache...", gibt Jimi kleinlaut zu. Doch Nino hat noch ganz andere Sorgen, denn ein Anruf von der Hochzeits-Location treibt ihm den Schweiß auf die Stirn: Der Strom ist ausgefallen - steht die morgige Veranstaltung tatsächlich auf der Kippe? Nichtsahnend ob der drohenden Katastrophe hat sich Cheyenne mit ihren Brautjungfern und Bruder Wilson eine Bar in Graz gesichert und lässt verlauten: "Meine Stimmung ist richtig on fire!" Wie es sich für einen ordentlichen Abschied als Junggesellin gehört, jagt ein Drink den nächsten und die Feierlaune kennt keine Grenzen. Etliche Trinkspiele später wird es dann so langsam heikel für Cheyenne - Zeit für Bruder Wilson, die Notbremse zu ziehen: "Cheyenne war knocked out und wir haben sie ins Bett getragen. An diesem Abend hat sie mehr denn je getrunken, da war ich auch überrascht", staunt Wilson und Cheyenne gibt zu: "Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben einen Filmriss!" Kein Wunder, dass der nächste Morgen den Kater des Jahres mit sich bringt. Doch die Zeit drängt: Nur noch wenige Stunden bis zur Trauung und es sind noch immer nicht alle Vorbereitungen für das große Fest erledigt!Der HochzeitscountdownWerden Cheyenne und Nino nach den abendlichen Feier-Exzessen und allen Unwetter-Warnungen sowie Stromausfällen zum Trotz ihre Trauung in der Hochzeits-Location wie geplant durchführen können? Die Voraussetzungen könnten besser sein und Nino ist so langsam genervt, da Cheyenne sich großzügig verspätet - Unpünktlichkeit kann der Bräutigam gar nicht leiden: "Da bin ich dann auch straight - wenn ich sauer bin, bin ich sauer!" Droht so kurz vor dem schönsten Tag im Leben des Paares etwa doch noch Ärger? Wenigstens der Wettergott hat ein unverhofftes Hochzeitsgeschenk parat und lässt den Regen über der Feier-Location abziehen. Eine gute Gelegenheit für Cheyenne, ihrerseits eine Verbindung nach "oben" aufzubauen und denkt dabei an ihre verstorbene Cousine Emily, die sie so gerne bei ihrer Hochzeit dabeigehabt hätte: "Sie war meine beste Freundin und eine Schwester, die ich nie hatte - ich denke jeden Tag an sie." Auch Nino wird etwas sentimental, als er in einem persönlichen Brief von Natascha von ihr den offiziellen Segen für die Heirat bekommt. "Nino ist einfach 1a - ein Wahnsinnstyp mit einem Riesenherz", schwärmt das Familienoberhaupt in den höchsten Tönen von ihrem zukünftigen Schwiegersohn. Wenig später sind die ersten Gäste da und alle warten auf den großen Augenblick: Wie wird Cheyenne in ihrem Hochzeitskleid aussehen und wer wird die meisten Tränen der Rührung vergießen? "Da gibt's heute nichts mehr zu retten - einfach rauslassen!", kann Nino seine Emotionen kaum noch im Zaum halten. Nur noch wenige Augenblicke bis zum großen Moment...!Das Liebeskarussell von Jimi und LauraJimis Gedanken kreisen in letzter Zeit viel um seine neue Liebe - und das zeigt er auch deutlich nicht nur auf zwischenmenschlicher Ebene: "Tattoos - Jimi ist verrückt, was das angeht", lacht Laura und schon präsentiert Jimi stolz das tätowierte Autogramm seiner Freundin auf seinem Hals. Und dann gibt es ja auch noch ein Liebes-Tattoo an einer ganz bestimmten Körperstelle: "Das zeige ich nicht, das liegt etwas Richtung Bauch", zwinkert Jimi verschmitzt und lässt viel Raum für Spekulation. Wissend, dass Jimi ein großer Schmuckfan ist, geht Laura sogar noch einen Schritt weiter: "Ich habe auch noch keinen Ring!", lockt sie ihren Freund aus der Reserve. "Noch! Wenn ich dich nicht fragen würde, wäre ich ziemlich dumm", kokettiert Jimi und Laura verschlägt es die Sprache! Seine Absichten sind klar und bieten reichlich Diskussionsstoff: "Ich möchte sie unbedingt heiraten und habe auch schon beim Standesamt nach Hochzeitsterminen gefragt." Steht da etwa schneller als gedacht die nächste große Feier bei Familie Ochsenknecht ins Haus?B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher (u.a. Doku-Soap "Daniela Katzenberger", Dokumentation "Asternweg", ausgezeichnet mit dem deutschen Fernsehpreis), Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:8 Folgen immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-ServiceWOW auf Abruf verfügbar.Pressekontakt:Kontakt Pressestelle Sky Deutschland:Giusi ConcorsoContent PRgiusi.concorso@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5457756