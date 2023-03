DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:53 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.058,25 +0,1% +5,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.353,25 +0,2% +12,1% Euro-Stoxx-50 4.310,69 -0,1% +13,6% Stoxx-50 3.921,12 +0,1% +7,4% DAX 15.668,85 +0,1% +12,5% FTSE 7.949,06 +0,2% +6,4% CAC 7.381,85 +0,1% +14,0% Nikkei-225 28.309,16 +0,3% +8,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 132,36 +0,70

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,88 80,46 -0,7% -0,58 -0,8% Brent/ICE 85,78 86,18 -0,5% -0,40 +0,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 42,03 42,15 -0,3% -0,12 -43,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.841,35 1.848,10 -0,4% -6,76 +1,0% Silber (Spot) 20,92 21,03 -0,5% -0,10 -12,7% Platin (Spot) 967,45 977,00 -1,0% -9,55 -9,4% Kupfer-Future 4,08 4,10 -0,5% -0,02 +7,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit Abgaben zeigen sich die Ölpreise. Vor den Powell-Aussagen bleiben die Anleger abwartend, heißt es. Es werde mit höheren und längerfristigen Zinssätzen gerechnet, da die US-Wirtschaftsdaten robust geblieben sei. Der Auftritt "ist eine Gelegenheit für Powell, die Erwartungen der Finanzmärkte zu beeinflussen", so UniCredit. "Wir erwarten, dass Powell bekräftigen wird, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sind, und wenn die Daten weiterhin positiv überraschen, müsste das Zinshoch wahrscheinlich höher ausfallen als von der Fed bisher erwartet", so die Analysten weiter.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Die Blicke sind dabei vor allem auf die Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats gerichtet, die eine halbe Stunde nach der Eröffnung beginnt. Daneben steht am Freitag noch der Arbeitsmarktbericht für Februar auf der Agenda. Für die Aktien von Thredup geht es vor der Startglocke deutlich nach oben. Der Betreiber einer Handelsplattform für gebrauchte Kleidung hat mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und zugleich angekündigt, das für 2023 avisierte Umsatzziel zu erreichen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - An den europäischen Aktienmärkten geht es am Dienstagmittag vorsichtig nach oben. Der DAX steigt erneut auf ein 52-Wochenhoch. "Einerseits treiben die weiterhin negativen Realrenditen am Anleihenmarkt die Leute in Aktien", so ein Händler. Andererseits sei das angesichts steigender Leitzinsen "ein Ritt auf der Rasierklinge", weil die Gefahr groß sei, dass die Notenbanken die Konjunktur zu stark dämpften. Im Blick steht deshalb zunächst die halbjährliche Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats am Nachmittag. Dass die Anleger vorsichtig sind, zeigt ein Blick auf die Branchen. Den größten Gewinner stellt der Stoxx-Index der Pharmawerte, der als defensiv oder konjunkturunabhängig gilt und um 0,5 Prozent steigt. Dagegen liegen die Indizes der Banken und der Rohstoff-Konzerne leicht im Minus. Henkel fallen um 2,5 Prozent. Der Konzern hat zwar die im November angehobenen Ziele für Umsatz, Marge und Gewinn je Aktie erreicht und teilweise übertroffen. Für Bernstein bleibt Henkel allerdings eine Enttäuschung. Das organische Wachstum habe im vierten Quartal mit 6,0 Prozent zwar 80 Basispunkte über der Konsenserwartung gelegen, doch sei dies vollständig auf die besser als erwartet ausgefallene Entwicklung bei Klebstoffen zurückzuführen, während die beiden Verbraucherbereiche Beauty Care und Laundry & Homecare deutlich hinter den Annahmen zurückgeblieben seien. Den zweitgrößten DAX-Gewinner stellen Zalando mit einem Plus von 2,1 Prozent. Bruttowarenwert und Umsatz von Zalando für das vierte Quartal decken sich laut RBC mit den Erwartungen, während das bereinigte EBIT leicht darunter gelegen habe. Die mittelfristigen Margenziele lägen etwas über der Konsenserwartung. In der zweiten Reihe kommen die Geschäftszahlen von Gea (+0,8%) gut an. Hellofresh brechen dagegen um 6,7 Prozent ein. Bei Hellofresh ist das Schlussquartal 2022 zwar besser als erwartet verlaufen, allerdings wird der Ausblick auf 2023 bemängelt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:35 Uhr Mo, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,0658 -0,2% 1,0683 1,0679 -0,4% EUR/JPY 145,00 -0,2% 145,23 145,15 +3,3% EUR/CHF 0,9949 +0,0% 0,9936 0,9955 +0,5% EUR/GBP 0,8890 +0,1% 0,8873 0,8876 +0,5% USD/JPY 136,04 +0,1% 135,95 135,91 +3,8% GBP/USD 1,1991 -0,3% 1,2039 1,2032 -0,9% USD/CNH (Offshore) 6,9413 -0,1% 6,9433 6,9412 +0,2% Bitcoin BTC/USD 22.367,91 -0,3% 22.433,84 22.579,54 +34,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zeigt sich gut behauptet vor der mit Spannung erwarteten Anhörung von US-Notenbankchef Powell. Die Anleger suchten nach "klaren Signalen", dass Powell erwäge, seine Pläne für nur zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr aufgrund der Anzeichen einer stärkeren Wirtschaftstätigkeit anzupassen, sagt MUFG-Währungsanalyst Lee Hardman. Sollte Powell jedoch zurückhaltend sein, könne es heute zu einer Enttäuschung kommen, die den Dollarindex weiter unter die 105,00-Marke fallen lasse. Aktuell liegt er bei 104,50.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Nachdem es zunächst an den ostasiatischen Börsen und in Sydney am Dienstag querbeet nach oben ging, haben die chinesischen Börsen im Späthandel noch deutlich ins Minus gedreht. Händler sprachen von einem unruhigen und nervösen Geschäft vor der mit Spannung erwarteten Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats später am Tag. Zwar werde allgemein eine erneute unmissverständliche Bestätigung von Powell erwartet, die Inflation einzudämmen; nachdem er aber jüngst von Disinflation gesprochen habe, dürften die Marktteilnehmer genau darauf achten, ob die jüngsten Überraschungen nach oben bei preisbezogenen Daten zu einem Umdenken geführt hätten, sagte Yeap Jun Rong, Marktanalyst bei IG. Andere Teilnehmer sprachen aber auch von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Gewinnen, wieder andere verwiesen auf das angespannte Verhältnis zwischen China und den USA als Belastungsfaktor. Präsident Xi Jinping prangerte nach Angaben von Staatsmedien eine "Unterdrückung" seines Landes durch die USA an und auch der neue chinesische Außenminister hatte in seiner ersten Rede die USA kritisiert. In Sydney (+0,5%) sorgte die australische Notenbank für Unterstützung. Sie erhöhte zwar den Leitzins wie weithin erwartet um weitere 25 Basispunkte auf 3,60 Prozent, aus den begleitenden Aussagen habe sich aber herauslesen lassen, dass der Zinsgipfel nah sein könne, berichteten Händler. Für keine stärkeren Bewegungen sorgen die Export- und Importdaten aus China für Januar und Februar.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Dienstag mehrheitlich auf der Stelle. Während die Staatsanleihen mit Blick auf den Zinsanhebungspfad der Notenbanken seit längerem unter Druck stehen, deuten die Hochzinsanleihen dies- wie jenseits des Atlantiks auf keinen Stress hin. Dies belegt die aktuell deutlich auseinander driftende Risikobewertung der Investoren. Trotz der deutlich höheren Zinserwartungen haben die Creditspreads nur geringfügig reagiert. Nach der jüngsten Entspannung bei den Credits gehen die Marktstrategen der Societe Generale davon aus, dass eine weitere Verengung für den Rest des März ansteht. An den Primärmärkten herrsche nach wie vor reger Betrieb, was sich auf die Kassamärkte auswirken könnte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF

reagiert mit Investitionen in China und Ludwigshafen auf die global wachsende Nachfrage nach Duft- und Aromastoffen. Am Verbundstandort Zhanjiang in Südchina soll eine neue World-Scale-Anlage für Citral entstehen, am Stammsitz des Konzerns in Ludwigshafen sind neue Anlagen für Menthol und Linalool geplant. Voraussichtlich 2026 sollen die Anlagen in Betrieb gehen. Angaben zum Investitionsvolumen machte BASF nicht.

HENKEL

hat sich für das laufende Geschäftsjahr angesichts weiter steigender Kosten bei einer verhaltenen Nachfrage moderate Ziele für seine nun zwei Geschäftsbereiche gesetzt, die auch einen Gewinnrückgang nicht ausschließen. Die im November angehobenen Ziele für Umsatz, Marge und Gewinn je Aktie hat der Konzern 2022 erreicht und teilweise übertroffen. Dabei hat der DAX-Konzern von einem Umsatzwachstum in zwei der bislang drei Geschäftsbereiche im vierten Quartal profitiert.

INFINEON

Um die wachsende Nachfrage nach Mikrocontrollern aus der Autobranche weiter decken zu können, lässt Infineon Technologies sie künftig auch in einem Werk des taiwanischen Auftragsfertigers United Microelectronics (UMC) in Singapur fertigen. In einer Mitteilung des deutschen Chipherstellers ist von einer "mehrjährigen" Liefervereinbarung mit UMC zu einer "Vervielfachung der Produktionskapazitäten" für Automotive-Anwendungen die Rede.

FUCHS PETROLUB

verlängert die Vorstandsverträge von Timo Reister und Ralph Rheinboldt. Beide seien damit für weitere fünf Jahre bis Dezember 2028 in ihren Ämtern. Timo Reister ist seit 13 Jahren im Unternehmen und seit 2016 Vorstandsmitglied mit Verantwortung für die Regionen Asien-Pazifik und Amerika sowie die Automotive Aftermarket-Division und die OEM- und Bergbau-Divisionen.

GEA GROUP

ist im vergangenen Jahr schneller gewachsen als erwartet und traut sich auch 2023 höhere Gewinne zu. Die Aktionäre können sich über eine kleine Erhöhung der Dividende freuen.

HELMA

hat trotz der guten ersten sechs Monate das Gesamtjahr mit einem rückläufigen Ergebnis abgeschlossen. Der Umsatz schrumpfte auf 302,5 (2021: 331,5) Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Vorsteuergewinn brach auf 3,5 (27,3) Millionen Euro ein. Insbesondere die außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Insolvenz der Natura-Holzbau GmbH, einem vormals wesentlichen Generalunternehmer der Helma Ferienimmobilien GmbH, sowie Aufwendungen für Personalmaßnahmen reduzierten das Ergebnis.

SCHAEFFLER

Belastet von höheren Kosten und Lieferschwierigkeiten hat Schaeffler im Gesamtjahr 2022 ein Viertel weniger verdient als im Vorjahr. Die Dividende an die Aktionäre soll daher auf 0,45 von 0,50 Euro je Anteil reduziert werden. Auf das neue Jahr blickt der Auto- und Industriezulieferer vorsichtig optimistisch.

TRATON

hat vergangenes Jahr sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis um rund ein Drittel gesteigert. Hohe Verkaufspreise und das übernommene US-Geschäft um die Marke Navistar sorgten bei dem Nutzfahrzeughersteller für eine deutlich bessere Finanzentwicklung. Die Dividende für das vergangene Jahr soll auf 0,70 von 0,50 Euro je Aktie erhöht werden.

VOLKS- UND RAIFFEISENBANKEN

haben im vergangenen Jahr dank der höheren Zinsen operativ deutlich besser als im Vorjahr abgeschnitten. Vorübergehende Bewertungseffekte und eine höhere Vorsorge für ausfallgefährdete Kredite sorgten allerdings für einen Rückgang des Vorsteuergewinns und bremsten den Anstieg des Nettoergebnisses, wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) anlässlich seiner Jahrespressekonferenz mitteilte. Eine konkrete Prognose für das laufende Jahr gab der Verband nicht ab.

ZALANDO

bezeichnet das angestrebte Bruttowarenvolumen (GMV) von mehr als 30 Milliarden Euro nun als langfristiges Ziel. Das geht aus einer während der virtuellen Pressekonferenz vorgestellten Präsentation hervor. Co-CEO Robert Gentz sagte auf Nachfrage, dass ein GMV von mehr als 30 Milliarden Euro nach wie vor ein realistisches Ziel für Zalando sei, dieses aber nicht mehr, wie auf dem Kapitalmarkttag im März 2021 verkündet, bis 2025 angestrebt werde.

LEGO

hat seinen Umsatz im Jahr 2022 um 17 Prozent auf 64,6 Milliarden Dänische Kronen, umgerechnet 8,6 Milliarden Euro, gesteigert. Der Nettogewinn stieg um 4 Prozent auf 13,8 Milliarden Kronen. Lego-Chef Niels Cristiansen führte dies auf die in den letzten Jahren getätigten Investitionen in neue Geschäfte und Produkte sowie in E-Commerce und digitales Engagement zurück.

LINDT & SPRÜNGLI

hat im vergangenen Jahr auch unter dem Strich ordentlich zugelegt und erhöht die Dividende. Nach der im Januar vorgelegten Umsatzmeldung reichte der Schweizer Schokoladenhersteller nun die Gewinnkennziffern nach. Demnach stieg das operative Ergebnis (EBIT) 2022 um 15,5 Prozent auf 744,6 Millionen Franken. Dies ergab eine EBIT-Marge von 15,0 (Vorjahr: 14,1) Prozent. Das Nettoergebnis kletterte auf 569,7 (Vorjahr: 490,5) Millionen Franken. Der freie Cashflow betrug 526,1 Millionen Franken.

SWISS RE

hat eine mehrjährige Schadenexzedenten-Transaktion abgeschlossen, deren Finanzierung von J.P. Morgan angeführt wird. Durch diese Vereinbarung werden die Underwriting-Aktivitäten von Swiss Re mit 700 Millionen US-Dollar abgesichert. Die Finanzierung baut auf einer innovativen Hybridtransaktion auf, die im April 2022 mit J.P. Morgan abgeschlossen wurde.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2023 06:57 ET (11:57 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.