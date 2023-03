Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4024/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/14 geht es um erste Infos zum Börsentag in Wien am 15.4., um einen Flughafen, der das IFM-Angebot hinter sich lässt, um Polytec und Audi und Porsche und Mozart One, dazu Uniqa und die Zahl 500.000 sowie News zu Rosenbauer, Aktien für Addiko-Vorstände, Verstärkung bei Croma, Research zu Palfinger, Erste Group, voestalpine. Zum Schluss gibt es einen Supporter-Aufruf. Polytec und die Ölwanne des Porsche 911 Carrera: ...

