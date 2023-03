Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4020/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/13 geht es ausführlicher um Kapsch TrafficCom (Capital Depesche kauft ins Depot) und Marinomed (Wolfgang Matejka bleibt Fan), dazu ein schlechter Scherz zur Meatpreisbremse auf Basis Beyond Meat Aktie, weil deren Kursentwicklung gebremst ist.Julia Kistner spricht mit Wolfgang Matejka über u.a. Marinomed: https://audio-cd.at/page/playlist/3490/ - ABC Audio Business Chart #28: Der europäische Energie-Mix (Josef Obergantschnig) HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4022/ Durch den russischen Einmarsch in die Ukraine wurde uns Europäern bewusst, wie stark wir vom russischen Öl und Gas abhängig ...

