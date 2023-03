Eine japanische Firma hat eine Kapsel entwickelt, in der sie Interessierte per Ballon in die Stratosphäre schicken will - für einen einzigartigen Blick auf die Erde. Der angebliche "Space-Tourismus für alle" hat allerdings seinen Preis. SpaceX, Virgin Galactic und Blue Origin sind die bekanntesten Namen, wenn es um touristische Allflüge geht. Wobei es sich zum Teil um Suborbitalflüge in rund 100 Kilometern Höhe handelt. Bislang müssen Interessierte dafür tief in die Tasche ...

