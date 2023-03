© Foto: Unsplash



Frauen können mit Geld oft besser umgehen als Männer. Doch nur jede achte Frau investiert ihre Ersparnisse an der Börse. Das hat Folgen.

Auch in diesem Jahr ruft der Equal Pay Day in Erinnerung: Frauen verdienen immer noch weniger als Männer. Im vergangenen Jahr lag die Verdienstlücke bei 18 Prozent, berechnet das Statistische Bundesamt. Im Durchschnitt haben Frauen im Vergleich zu Männern also seit Jahresbeginn bis zum heutigen Dienstag umsonst gearbeitet. Das hat Folgen: Wer weniger verdient, bildet in der Regel auch weniger Rücklagen und wer wenig Rücklagen hat, kann auch seltener investieren. So verwundert es nicht, dass nur ein Drittel der Anleger, die in Deutschland in Aktien investieren, weiblich sind. Aber genau diese Frauen beweisen, dass sie erfolgreich anlegen können - oft sogar erfolgreicher als Männer.

Doch was machen Anlegerinnen anders?

Erstens: Frauen investieren weniger renditeorientiert, dafür umso nachhaltiger. Im Fokus liegen dabei meist die Auswirkungen ihrer Investments auf Umwelt und Gesellschaft. Und das zahlt sich auf lange Sicht aus, wie etliche Studien belegen. So hat die Harvard University von über 180 Unternehmen jeweils 18 Geschäftsberichte untersucht mit dem Ergebnis, dass Low Sustainability Unternehmen zwar kurzfristig High Sustainability Unternehmen in der Performance schlagen, langfristig aber von den nachhaltigen Unternehmen überholt werden. Nachhaltige Aktienfonds bringen also im Vergleich zu nicht-nachhaltigen Investments über einen längeren Zeitraum Renditevorteile, darüber hinaus weisen sie geringere Kursschwankungen als ihre nicht-nachhaltigen Pendants auf.

Zweitens: Anlegerinnen beweisen einen längeren Atem, investieren eher passiv, langfristig und diversifizierter. Und genau deshalb setzen viele Frauen auf Fonds, die diese Kriterien in einem Produkt vereinen. Das investierte Geld wird über viele Aktien gestreut, Frau kann schon über einen geringen Mindestbetrag einsteigen und muss die Wertentwicklung des Fonds nicht regelmäßig überwachen. Im Durchschnitt werfen Aktienfonds mit einer Anlagedauer von 15 Jahren eine Rendite von 5,26 Prozent per annum ab. In Zahlen: Frauen, die 18.000 Euro investieren, können nach etwa 15 Jahren einen durchschnittlichen Gewinn von 9.960,51 Euro kassieren.



Drittens: Frauen zocken seltener als Männer an der Börse und lassen sich dadurch zwar manchen Gewinn entgehen. Gleichzeitig vermeiden sie dadurch aber auch größere Verluste - und stehen am Ende finanziell oft besser da.

(ner) für die wallstreet:online Zentralredaktion

