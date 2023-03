Die Aktien von Rheinmetall steigen auch am heutigen Dienstag weiter an und haben im bisherigen Tageshoch 259,70 Euro erreicht. Und damit fast das Kursziel der Long-Position im Bereich von 260,00 Euro. Der Stopp wird weiter hochgezogen. Die Aktie notiert aktuell bei 259,50 Euro, der Stopp wird von 251,00 auf 258,00 Euro nachgezogen. Damit liegt die Long-Position im Bereich von 244 Euro stark im Plus. Neue Long-Positionen würden sich im Bereich des ...

