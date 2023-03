Der DAX konnte am Vortag weiter ansteigen und die rasante Aufwärtsbewegung seit dem Verlaufstief vom Donnerstag bei 15.150 Punkten weiter fortsetzten. Im Tageshoch erreichte der DAX am Vortag 15.677 Punkte, kam dann aber wieder zurück und ging bei 15.653 Punkten tiefer aus dem Handel. Am heutigen Dienstag zeigt sich der DAX im Bereich von 15.650 Punkten kaum verändert. Der DAX ist aktuell überkauft und hat nach dem Anstieg der Vortag bei 15.330 Punkten ...

